年假肚子吃油油　營養師教你怎麼吃才不會「白胖胖」困擾

▲年節免不了大魚大肉，營養師教你怎麼健康吃。（圖／翻攝自pixabay）



地方中心／高雄報導

目前正在年假中的你，是否從除夕圍爐一路吃到初五開工？然後假期結束開始上班後再苦於過年「吃得白白胖胖」瘦不下來，營養師就指出，大部分人過年都會忘情大吃，免不了體重會增加，其實只要做好下列方法，可讓你過年後不再為了身材憂愁。

第一步是，澱粉放在最後吃，可先吃蔬菜，之後才是肉類及澱粉類，當蔬菜的纖維最先出現在腸道裡後，可阻斷後續肉類及澱粉類的油脂，第二步，也是多數人無法抗拒的一步，就是少用沾醬，雖然過年免不了圍爐，但是高油高鹽的沾料也會造成身體的負擔，若能嘗試品嘗食物的原味，或許能減少甚至不用沾醬，讓肥胖不會找上門。

第三步是細嚼慢嚥，營養師表示，雖然滿桌的大魚大肉讓人「情不自禁」，往往一開動就開始狼吞虎嚥，對飽足感的的感知程度就會降低，不知不覺就會吃太多，因此慢食對身體的確有好處，第四步就是多喝水多運動，營養師也提醒多喝水除了可加速代謝外，更能減少飢餓感，建議每天水量在2000C.C內才可達到功效。

另一點則是多運動，營養師說不少人過年會出外走春，建議多選擇一些短程、較能活動筋骨的地點即可，避免長途車程坐在車上，造成脂肪堆積，讓外出旅遊便得掃興。