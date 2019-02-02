寒冬送暖！開LINE群組分享愛　每月捐米300斤

▲化名阿俊的男子，開立LINE社群，每個月群組都會有人捐款，再由阿俊使用捐款購買白米等物資送到中繼站。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／台北報導

台北市中山區一位化名阿俊的男子，與一群朋友在社群軟體LINE上面開立群組，並廣邀身邊有共同志向的朋友加入，每月捐款買物資，供應北部地區清寒家庭及協助慈善機構。他們不間斷的行善，累積花費早已超過百萬，帶給社會許多溫暖。

阿俊表示，當初創立群組的概念，是有感弱勢家庭的無助，想說在自己有能力之虞，能幫助這些貧苦人家，讓他們不必擔心下一餐在哪。群組的友人，有許多是努力賺錢的上班族，也有企業老闆，他們每個月主動捐獻，最低1000元也有上萬元。除此之外，大家也相當積極將群組的消息拓散出去，總計目前群組成員數已經超過百人。

至於善款的分配，部分撥出購買6包共300斤的白米，送到三重一處物資中繼站，再由中繼站轉送給需要的團體或是家庭。剩餘的金額，會送到偏遠鄉鎮的育幼院，或是四處詢問哪裡有需要幫助的低收入戶，再購買物資送去。

阿俊認為，其實會這樣購買物資，一部分是因為想身體力行來行善，另一部分也是因為擔心，這些得來不易的善款，可能會被有心人士做不當利用。因為自己就曾經親眼目睹，有領取清寒家庭補助的家庭，領了救濟金後，卻拿這些錢去賭博、買毒品。

阿俊與朋友討論過後，才決定以創立群組的方式，利用LINE群組的便利性，將捐款明細及帳目公開透明，每名成員也能隨時提供需要物資的訊息。只是這樣的善舉「不會增加自己的工作量嗎？」阿俊笑答，當需要物資的人，領取到他們的善心後，展現出來的笑容早就已經超越工作所帶來的辛勞。

▲物資中繼站中，有許多志工幫忙整理民眾送來的物資。（圖／記者趙永博翻攝）



▲除了中繼站，阿俊也將善心白米送往北部各處需要物資的地方。（圖／記者趙永博翻攝）



▲除了中繼站，阿俊也將善心白米送往北部各處需要物資的地方。（圖／記者趙永博翻攝）