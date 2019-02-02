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倒數2天！「南投輕鬆玩感謝祭」幫你省荷包再抽汽車、頂級住宿

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地方中心／綜合報導

南投輕鬆玩感謝祭活動倒數2天！只要用手機下載APP「南投好好玩」或上網註冊帳號，輸入序號就能獲得超過200家的優惠券，搭配交通部暖冬遊補助，絕對讓你玩到賺到！

▲南投輕鬆感謝祭倒數2天。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲到「九族文化村」享門票優惠650元，最新的「西班牙海岸」不只刺激還是最夯的拍照打卡景點。（圖／南投縣政府觀光處提供）

喜歡刺激冒險的青少年與大學生，可以到「九族文化村」享門票優惠650元，最新遊樂設施「西班牙海岸」不只刺激還是最夯的拍照打卡美景，或是到日月潭划雙人獨木舟也有9折優惠，將日月潭美景盡收眼底。

▲南投輕鬆感謝祭倒數2天。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲冬遊「楓樺台一渡假村」採草莓正是時候。（圖／南投縣政府觀光處提供）

想要親子同樂的遊客，可到埔里的「楓樺台一渡假村」，占地40000坪的花園綠地，有七大主題農場生態園區，認識昆蟲、農事體驗應有盡有，現在又正值草莓採收的季節，持優惠券入園門票買一送一；而喜歡動手DIY的人，則建議到集集「活石窯陶藝園區」捏陶、「集元果觀光工廠」用山蕉DIY美味餐點認識生態，參與體驗課程也都有相關優惠。

▲南投輕鬆感謝祭倒數2天。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲「集元果觀光工廠」山蕉點心DIY體驗。（圖／南投縣政府觀光處提供）

「南投輕鬆感謝祭」優惠集結縣內各觀光產業商家、涵蓋景點票券、交通票券、旅宿、餐飲與伴手禮五大產業，而且民眾只要在2月4日前，使用任一優惠券即可參與終極大抽獎，最大獎是價值逾50萬元Nissan March，另外還有Gogoro電動車、南投萬元頂級旅宿日月潭雲品酒店、老英格蘭莊園以及妖怪村主題飯店等共百項好禮，總價值超過百萬元。

▲南投輕鬆感謝祭倒數2天。（圖／南投縣政府觀光處提供）
▲旅行南投享優惠，還有機會抽中價值近4萬元的竹子腳踏車。（圖／南投縣政府觀光處提供）

趁著過年前與家人來南投玩一趟，不但能省下不少荷包，還有機會把汽車、Gogoro、頂級住宿等大獎帶回家，精打細算的民眾可得把握最後機會！

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