馬雲大唱廣島之戀！待退休先開酒吧：不以賺錢為目的

大陸中心／綜合報導

阿里巴巴集團董事長將於2019年9月退休，將集團交棒給CEO張勇。等待退休後的馬雲也沒閒著，他在杭州創辦了一間名為「HHB MUSIC HOUSE」的音樂酒吧，並在1月7日淩晨正式營業，蔡康永、大S夫婦等一票明星出席捧場。馬雲在致辭時表示，「開酒吧只想提供好酒、好音樂、好朋友的地方，不以賺錢為目的。」

▲馬雲表示，開酒吧並不是要以賺錢為目的。（圖／翻攝自梨視頻）



根據陸媒報導，馬雲於1月7日凌晨出席酒吧的開幕儀式，在現場流出的影片中，他身穿一件黑色的休閒長袖上衣跟一條寬鬆的休閒褲，手機插在屁股後方口袋，神情相當輕鬆的他，還拿起麥克風跟一位賓客一起合唱了「廣島之戀」。

馬雲在致詞時指出，他拉了一些朋友搞了個酒吧，「希望酒吧能火紅起來，給很多音樂才華被埋沒的年輕人一個機會」，更表示這間酒吧不以賺錢為目的。當天同樣出席開幕儀式的，還有蔡康永、汪涵以及汪小菲、大S夫婦等人。至於酒吧命名為「HHB MUSIC HOUSE」，馬雲則說「HHB」其實是「平頭哥」的意思，「HH」即是阿里的雙H戰略Happiness（幸福）和Health（健康）。

▲大S、汪小菲也出席開幕儀式，並合唱《心肝寶貝》。（圖／翻攝自IG）



不只酒吧名稱很有馬雲的風格，有6款名字特別的調酒也很「馬雲」，比如「夢」源自於「夢想還是要有的，萬一實現了呢」這句話，還有「平頭哥」、「三七五」、「Back to Basic」、「So TMD What」、「功守道」等。

日前有消息傳出，馬雲和謝世煌將退出「浙江淘寶網絡有限公司」的股權備案，新增「杭州臻希投資管理有限公司」作為唯一股東。針對這樣的消息，阿里巴巴發布聲明指出，馬雲從未轉讓和退出淘寶的股份，也沒有這個打算。這是任何公司管理過程中非常正常且普通的技術和法律層面操作。這樣的調整，將進一步推進阿里巴巴管理的透明和公開。對公司的未來只有好處沒有壞處。