小米流浪澄清湖　陳其邁收編「寵溺任爬背」：早就是貓奴了！

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行政院副院長陳其邁在競選高雄市長期間，在臉書直播分享心路歷程，聊到一半時，愛貓「小米」突然跳上書桌撒嬌，線上觀看人數也因此一路從近2萬飆高到2.4萬，焦點瞬間全落在這對「父子」自然又可愛的互動上。事實上，小米是陳其邁1年多前所領養，當時牠小小的身影就已融化不少網友。

陳其邁2日在臉書表示，謝謝大家關心我們家的「陳小米」，他其實是在澄清湖撿到的浪浪（流浪動物）。剛來我家時，就像一粒米那麼瘦小，因此叫做小米。

他還說，今年過年，收到很多「米粉」寄了零食、玩具給小米，自嘲「比寄給自己的多」，感謝大家對小米的疼愛，也希望將小米被愛的溫暖，分享給更多浪浪。

▲小米亂入直播，貓奴其邁邊聊天邊摸摸。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）

陳其邁去年選後在臉書直播，除了向支持者謝票，也分享這一路走來的心情和想法，話題一度變得比較沉重；此時，鏡頭外傳來細細的貓叫聲，沒多久，小米就從旁邊「咻」地跳到書桌上，好奇地東聞聞西看看，後來乾脆一屁股坐在鏡頭前，自顧自地咬紙、理毛，無聊了就輕咬老爸的手抗議兼撒嬌，搶盡風頭。陳其邁見愛貓亂入，一邊繼續和支持者們聊天，也不忘伸手摸摸小米，讓網友看了笑說，「真是稱職的貓奴！」

▲小米輕咬其邁的手撒嬌求陪玩。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）

陳其邁粉絲專頁2017年6月貼出小米寶寶加入的照片，並寫道「我叫陳小米，可不可愛啊？！」其中一張照片裡，陳其邁用雙手捧著小貓咪，眼裡是滿滿的疼愛；另一張則是趴在沙發上，任由小米爬到他的肩膀和背上。當時許多網友看到新成員小米，紛紛恭喜陳其邁成為貓奴，他笑笑回說，其實自己「早就是貓奴了」。

▲其邁看著小米的眼神充滿疼愛。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）

▲調皮的小米爬到其邁背上。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）

▲小米剛加入其邁家時可愛的模樣。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）

原來，在小米之前，陳其邁家中就有一隻名叫Muji的虎斑貓姐姐，2隻貓咪相處1個多月就成為好姐弟、好麻吉。陳其邁2017年7月時還發文說，「剛搭高鐵回家，看到他們忘卻所有疲勞與跟煩惱。」只見他西裝都還來不及換下，就坐在地板上抱抱最愛的毛孩，溫柔的模樣讓網友大讚「暖男」。

幕僚指出，小米很小的時候在澄清湖獨自流浪，友人發現後轉給陳其邁一家領養，因為很小一隻，所以取名為「米粒」，後來就習慣叫「小米」。家裡2隻貓咪平常主要是太太吳醫師和女兒照顧，但也和陳其邁很親近，有時他下班很晚回到家，貓咪就會跑來迎接，傲嬌地在腳邊繞個2圈然後跑掉。

▲貓姐姐Muji。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）

▲其邁愛貓形象讓網友大讚超暖。（圖／翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書粉絲專頁）