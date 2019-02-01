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何時買手機最划算？這份「科學購機指南」讓你買在最低點

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▲▼8支手機夜拍首圖。（圖／記者邱倢芯攝）

▲隨著近年來新機發布的週期縮短，智慧型手機降價時間縮短。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

早買早享受，晚買享折扣，新手機上市一年後，價格會降多少呢？ AppSo日前發布「科學購機指南」，告訴你到底什麼時候買手機最划算。

過去幾年，手機上市一年後的降價幅度約為25%，但隨著近年來新機發布的週期縮短，部分智慧型手機廠已打破這種「傳統」，有些在上市6個月後便有超過25%的降幅，有些甚至上市不滿一年便打對折賣。AppSo觀察市面上多款主流機型近一年來的價格走勢，顯示出現在就是買手機的最佳時機。

上市時長是影響手機售價的因素之一，AppSo為此將市面上熱門的旗艦機分類為上市4個月內新機及上市6個月至1年以上的舊機，透過價格變化，探索最佳的購機時機。價格統計方面，分用發布價格比上官方調整價格（官網最低價），及店商通路的價格（歷史最低價），至於第三方賣家的價格及水貨版本則不納入統計。

▲▼AppSo「科學購機指南」。（圖／截自今日頭條）

▲上市4個月內的新機發布價與官方調整售價的比較。（圖／下同）

上圖為上市4個月內的新機發布價與官方調整售價的比較。AppSo挑選市面上較熱門的8款新機作為研究對象，可以看到除了OPPO R17 Pro出現了300元人民幣的降價外，其他機型的售價在發布至今均無進行過關網價格調整。值得一提的是，OPPO R17 Pro的降價僅針對6GB/128GB的版本，頂規機款售價仍維持在4299元人民幣。

▲▼AppSo「科學購機指南」。（圖／截自今日頭條）

▲上市4個月內新機發布價格與店商通路最低價格的比較。

再來看到的是上市4個月內新機發布價格與店商通路最低價格的比較。8款新機中，僅有3款手機沒有調整售價，包括華為Mate20 Pro、小米MIX 3及榮耀V20。而降價金額最高的則為蘋果iPhone XS Max及iPhone XR，這兩機款在今年1月時，受到蘋果通路價調整影響，因此降價幅度較高。

▲▼AppSo「科學購機指南」。（圖／截自今日頭條）

▲上市超過6個月舊機發布價與官方調整售價的比較。

至於上市6個月至一年以上的舊機，購機折扣幅度就大得多了，其中iPhone X、OnePlus 5T、小米MIX 2及OPPO R15都已在官網下架，其他幾款機型均出現官方降價的情形，其中調降幅度最高的為魅族15th，降價金額高達1001元人民幣。

▲▼AppSo「科學購機指南」。（圖／截自今日頭條）

▲上市超過6個月舊機發布價格與店商通路最低價格的比較。

這些在官網下架的機款在店商通路上仍有販售，從上圖可以觀察出，iPhone X的售價大減2600元人民幣，小米MIX 2的折價也高達1499元人民幣，其他機款大多也有1000元人民幣左右的價差。AppSo指出，低價往往僅出現在店商通路上，利用店商平台優惠券或滿額折扣等活動，大多都能以較低的價格購入。

▲▼AppSo「科學購機指南」。（圖／截自今日頭條）

▲發布一年的智慧型手機歷史低價出現的月份。

所以，到底什麼時候購機更便宜？AppSo挑選了iPhone X、iPhone 8、三星Note8、華為Mate 10等10款上市一年以上的機型，結合它們歷史低價出現的時間制表可以發現，1月往往是歷史低價最常出現的月份，佔整體樣本的40%。

▲MacRumors「買家指南」。（圖／截自MacRumors Buyer`s Guide）

▲MacRumors「買家指南」。（圖／截自MacRumors Buyer's Guide，下同）

當然，部分智慧型手機因發佈時間過，容易因過時而遭淘汰，因此消費者也可利用一些「工具」作為購機參考。科技網站MacRumors製作的「買家指南」，為有意購入iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、Mac等蘋果產品的消費者提供購買建議。該網站會將產品貼上「買」、「中性」、「小心」及「別買」的標籤，並提供相關意見及建議或不建議購入的原因，有想購入蘋果產品意願的消費者不妨參考看看。

▼近期傳出iPad Mini將推出更新，這是蘋果自2015年推出iPad mini 4之後，時隔3年再次推出mini系列的更新。而MacRumors的買家指南不建議消費者購入該機款。（圖／截自MacRumors Buyer's Guide）

 ▲MacRumors「買家指南」。（圖／截自MacRumors Buyer`s Guide）

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關鍵字：智慧型手機,售價

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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