10吋平價iPad要來了！iPad mini睽違3年也要出更新版

▲時隔3年，蘋果有望再次推出iPad mini的更新。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

平價版iPad要來了嗎？彭博引述知情人士報導，蘋果正在研發一款價格約329美元（約新台幣1萬元）、配備10吋螢幕的iPad，及售價更便宜的新iPad mini。

據新浪科技報導，新款iPad將是目前第6代iPad的升級版，會有著「大約10吋的螢幕」，略大於目前的9.7吋。該機款將搭載更快的處理器及一個Lightning連接埠，而非新款iPad Pro配備的USB Type-C連接埠。

而多年未曾推陳出新的iPad mini預計也將有新款，這將是蘋果自2015年推出iPad mini 4之後，時隔3年再次推出mini系列的更新。目前並沒有新款iPad mini的更新細節，據彭博取得的消息，這將會較現有機型還便宜。

在此之前有傳言指出，新款iPad及iPad mini都將採用Touch ID實體Home鍵，而非蘋果產品列目前普遍有的Face ID臉部辨識。這項消息的可信度頗高，因為這兩款產品的定位都數低價設備，蘋果自然不會讓這兩機款的配置與iPad Pro相同。

另外，先前也有消息指出，有人研究了iOS 12.2Beta版系統的代碼，這兩款新平板有機會能支援Apple Pencil及Smart Keyboard等配件。

據彭博報導，「最早在今年春天」蘋果會發布新款iPad，這與近期的一些消息一致，近期歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission）也收到了新iPad註冊。