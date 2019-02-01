網紅實測2000元刮刮樂！「0元出現的機率很高」　台彩回應了

▲網紅買一本實測今年推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果意外在網路上引發熱烈討論，台彩也出面回應了。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

每年的農曆春節過年期間，許多人都會買刮刮樂試手氣，台彩今年也推出了一張2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂。網路上就有一名YouTuber花三萬六千元買一整本，實測刮18張究竟是會賺還是賠，結果最後虧了整整1萬4000元，笑說「零元出現機率很高」。對此，台彩也發表回應了。

Youtuber「九妹」Joeman和實況主「咪妃」2018春節就曾經買一整本2000元刮刮樂實測，當初他們成本3萬元只刮中1萬7000元，扣掉成本後虧1萬3000元；今年2人也再次一起挑戰2000元刮刮樂，還笑說「刮中頭獎的話，我們就退出YouTuber界。」

▲Joeman與咪妃今年再度挑戰整本2000元刮刮樂。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）

只是今年的2000元刮刮樂整本一共有18張，而且有3個2000萬頭獎，但一本要價3萬6000元。實測結束後，18張總共刮出6張0元，好在Joeman期間刮中2張5000元，最終順利回收2萬2000元，比去年略高一些，結論是「今年跟去年其實差不多，可是刺激度有提升，因為零元出現的機率很高」。

許多網友看完後，則紛紛留言笑說：「兩位相愛的情侶一起玩刮刮樂很棒，非常好」、「你這樣叫咪妃情何以堪XD」、「情場得意，賭場當然失意阿」、「最近很常看到這種一片空白的閃片阿！！！」、「九妹，你的大獎就在你旁邊啦，還想中獎？努力拍片吧」、「本日最閃」、「每年都拍這個，我喜歡」掀起熱議。

對此，根據蘋果報導，台彩總經理出面回應說，這次2千元刮刮樂共發行22.2萬本，YouTuber只買1本結果並沒有那麼客觀，這款刮刮樂中獎率約在70％左右，而且台彩是公益性質的，所以不是人人有獎。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。