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「泡他X的茶！」母失控暴捶7歲女兒　她錄影蒐證手機被踢飛

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▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

阿根廷中部哥多華省（Cordoba）一名7歲女童要求媽媽泡茶，但卻讓母親情緒失控，不但在10秒內暴捶女兒至少10下、凶狠飆罵，更言語威脅一旁的16歲女兒，怒嗆「妳閉上嘴巴，不然我就把妳的頭給扯掉。」在孩子父親赴警局正式提告後，她已失去監護權，孩子們目前由奶奶接手照顧。

每日郵報報導，加拉爾（Daniela Galarza）育有3名女兒，分別為7歲、11歲及16歲，但就在小女兒提出喝茶的要求後，她爆氣大罵並出手毆打毫無防備的孩子。這段過程全被大女兒錄影蒐證，二女兒則是不知所措的站在一邊，目睹媽媽朝著小妹施暴。

影片顯示，加拉爾起初朝著小女兒大聲喝斥，接著快步走向蜷縮在角落沙發的孩子，隨後出手暴打，並脫口「去泡他X的茶」（Make the f*****g tea），小女兒則是不斷發出慘叫和哭鬧聲。

大女兒見狀忍不住大喊「夠了」，但這並沒有阻止母親的暴力行徑，加拉爾隨即轉過身來怒嗆「妳閉上嘴巴，不然我就把妳的頭給扯掉」，接著抬起腿把大女兒手中的手機給踢掉，影片隨即終止。

事發後，父親帶著這段影片到當地警局正式向加拉爾提告，但據傳加拉爾目前尚未被逮捕。當地媒體指出，目前檢方正在調查此案，要來確認這是否為單一突發狀況，還是長期受家暴影響的個案。

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關鍵字：虐童,家暴

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