影／綺綺真的回來了！過世後家現「酷似恐龍壁虎」　綺爸：女兒來看我們

記者葉國吏／綜合報導

10歲女童綺綺病逝後留下手繪貼圖，所得全數捐贈兒童心臟病基金會，引發廣大迴響。「仁醫」施景中在臉書透露，綺綺貼圖替兒童心臟病基金會帶來500萬善款，出乎他意料之外。而綺綺父母也透露，綺綺過世後家門前出現一隻酷似恐龍的壁虎，讓他們認為是綺綺回來看他們。

▲「媽媽我會像恐龍一樣勇敢」10歲綺綺走了留下溫暖貼圖 醫：妳現在好嗎。（圖／施景中授權提供，下同）

施景中發文表示，綺綺貼圖約已為兒童心臟病基金會帶來500萬元的善心捐款，期間許多商家要求用綺綺貼圖做成大型裝置藝術，並將收益部分回饋給基金會，但綺綺父母拒絕了，因為他們單純只想要用貼圖紀念綺綺。施景中表示，未來兒童心臟病基金會將會自費將綺綺畫作集結成冊或製成貼紙，免費提供給病童。

施景中文末寫道：「一切美好，恰如其分，好像冥冥中老天看在眼裡，一直在幫我們的忙。」也向綺綺喊話「綺綺小菩薩，我很想妳，快回來吧。」不過綺綺似乎真的曾經回來過。

▲綺綺的恐龍綺想世界。（圖／翻攝LINE STORE）

綺綺父母接受《康健雜誌》專訪時曾經透露，綺綺過世後，家門前突然來了一隻背上有條紋，酷似恐龍的壁虎，一連數天出現在他跟前。

篤信佛教的綺綺爸爸認為，那是女兒來看家人。無論是否真如此，但對綺綺而言，恐龍是勇者的化身，勇敢的精神也將在她的家族繼續流傳。