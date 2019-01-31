桃園七連霸議員張運炳現金賄選　檢方偵查終結起訴

▲桃園七連霸議員張運炳現金賄選案，檢方偵查終結起訴。（圖／擷取自張運炳臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳，在去年九合一大選當天，評估特定人士人脈及可能掌握票數等因素，涉嫌在1124選舉當天，親自交付1萬2000元至4萬元給特定人士現金做為買票費用，張雖以吊車尾連任，但選後遭檢方查獲並聲押獲准，今依違反選罷法起訴張及其堂弟，另4名收賄選民向法院聲請簡易判決處刑。

張運炳是地方政壇老將，曾擔任過一屆中壢市代、五屆的縣議員及桃園升格後的首屆市議員，去年尋求連任因賄選案遭收押月餘，是否能在農曆年前返家過年？受到地方關切。檢方表示，今天偵查終結起訴張運炳後，將移由桃園地方法院審理。

檢方調查，去年中壢區市議員選舉，張運炳（63歲）及堂弟（62歲）考量這次選舉有22人參選，競爭激烈，且張氏宗親會票源也遭其他人瓜分，於去年7、8月先交給堂弟100萬元現金作為買票用。

11月24日大選當天清晨5點多，張運炳並前往桃園市中壢區大崙、龍崗及內定里等選區，打電話聯絡特地人士後要對方上車，並親自向他們交付1萬2000元至4萬元不等現金，做為買票費用。選後，檢調雖早已掌握實證，但桃園市議會在11月27、28日召開臨時會，張27日被傳喚不出庭，躲在議會保護傘下直到會期結束，去年12月15日再被傳喚後遭檢方向法院聲押獲准。

檢方針對張運炳現金賄選案，今偵結依違反公職人員選罷法，起訴張運炳及其張姓堂弟，另林姓、李姓、楊姓及游姓等4位選民則聲請簡易判決處刑，另張運炳和堂弟用來行賄的100萬元現金，起訴時併聲請法院宣告沒收或追徵。