勞保基金虧損上千億傳破產　鄭運鵬批藍營：資訊錯誤有點「妖獸」　

▲示意圖。（圖片來源／路透）



政治中心／綜合報導

國民黨團31日上午召開記者會質疑，勞保在2018年虧損240億元，勞保基金也在一個月內蒸發1千多億元，財務虧損連連，恐讓勞保基金提前1年在2026年破產，並要求勞動部在立院新會期來專案報告。對此，民進黨立委鄭運鵬31日在臉書批評，國民黨團資訊錯誤、以偏概全，實在有點「妖獸」。

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

鄭運鵬批評國民黨，「過年前唱衰恐嚇勞工，很開心嗎？」首先，他反駁國民黨，搞錯勞「動」基金與勞「保」基金！第二，勞動基金規模4.2兆，去年雖虧損726億，但今年截至1月25日止，已賺953億，目前勞動基金扣除去年的虧損，還賺227億；第三，勞保基金規模目前6800億，去年的收支逆差是251億，行政院已同意明年撥補200億，這是勞保年金制度的問題。

另外，鄭運鵬表示自己不是股市達人，但也瞭解一些基本道理，並提出4點說明國民黨團有點「妖獸」的地方：

1.「基金投資有賺有賠」，國民黨執政時期也一樣要求券商廣告一定要唸這一段，大家都聽到爛了。

2.看基金績效，當然不能只看某一個月，也不會去看某一天，拿去年底全球股災當月來說虧損嚴重，實在鬼扯，拿巴菲特單月、個股的虧損投資來比也一樣沒有意義。

3.如果這個勞動基金操盤很厲害，預知全球股災，先賣掉避險，以勞動基金的規模來看，那台股一定跌得更慘，這不是很白癡嗎？

4.國民黨團如果相信這些唱衰邏輯，以後就不要再要求政府動用基金護盤了！