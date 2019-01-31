經部公布新躉購電價　沃旭：找在地供應商溝通投資計畫重新評估

▲經濟部昨天公布再生能源躉購電價，過去說暫停台灣投資的沃旭能源，說會在找在地供應鏈洽談，整體計畫重新評估後再決定。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部週三（30日）公布2019年再生能源躉購費率，其中離岸風電價格比預告的每度5.1提升到5.5160元，沃旭表示，會與台灣在地供應商溝通，尋求計畫的可行性。



沃旭能源今天發出回應，沃旭全球離岸風電事業執行長Martin Neubert表示，比起2018年，2019年躉購費率的降幅將近6%，並且增加年度滿發小時數的條件限制，沃旭認為，設定發電上限將導致無法最有效的營運離岸風場，進而產生實質負面影響。大彰化東南及西南離岸風場是離岸較遠的風場，這項新規定將對遠岸風場相當不利，而近岸風場卻可維持不受影響。

Martin Neubert還說，會與本地供應商夥伴密切溝通，尋求方法降低總購電量上限和躉購費率調降的負面衝擊，盡力讓大彰化風場計畫仍具投資可行性。

沃旭說，大彰化東南和西南計畫的建置成本非常高，主要原因是在緊迫的2021年併網時程下，必須發展投資且具規模的本地供應鏈、沃旭需要分擔建置及強化陸上電網費用，並在具有挑戰性的場址及氣候條件下，建造遠岸風場及負責風場運維。

在未來幾周內，沃旭能源將與政府相關單位及本地產業夥伴緊密合作，以達成大彰化東南及西南風場計畫的重要里程碑，包含取得籌設許可、完成在地產業關聯性計畫、及簽署購售電合約等。

沃旭能源董事會將仔細評估大彰化東南及西南風場計畫，在與本地供應商完成明確議約結果、且能達成前述重要里程碑的前提下，做出最終投資決定，才有可能使大彰化東南及西南風場如期於2021年完成併網發電。