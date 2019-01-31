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3鏡頭iPhone今年有望現身　蘋果還將推出「藍色」機身

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼3鏡頭iPhone渲染圖。（圖／截自CompareRaja）

▲3鏡頭iPhone新設計圖流出。（圖／截自CompareRaja

科技中心／綜合報導

2019年剛開始沒多久，對新一代iPhone的謠言已漫天飛。目前外界普遍共識是，蘋果今年將推出「3鏡頭」iPhone，而據印度媒體報導，新一代iPhone進一步的規格也被爆出了。

先前爆料大神OnLeaks（Steve Hemmerstoffer）就與印度博客合作，釋出3鏡頭iPhone的設計圖，與先前流出的方正外觀不同，這次是位於機背正中央，3顆鏡頭呈水平排列，中間那顆則疑似是被捕光燈圍住，降噪麥克風則位於下方。整體設計與華為mate 20系列機款頗為類似。從流出的設計圖來看，這次的「瀏海」（正面的前置鏡頭及原深感鏡頭）有較先前機種略小的跡象，音量鍵、靜音鍵及電源鍵都則皆與原來的設計無異。

印度博客CompareRaja指出，今年至少會有一款iPhone採用橫向三鏡頭設計，最有可能的就是iPhone XS的升級版本。而據CompareRaja新曝光的圖片，新一代的iPhone除了過去已有的金色、銀色和太空灰外，iPhone XR已推出過的「藍色」，也有望在今年的旗艦機上現身。預期也將配備4000mAh電池和Type-C接口，雖然可能仍會採用5.8吋的螢幕規格，但屏占比可望出現提升。但今年的新iPhone恐怕仍不會支援5G通訊技術。

▼3鏡頭iPhone將會有4種顏色。（圖／截自CompareRaja

▲▼3鏡頭iPhone將會有4種顏色。（圖／截自CompareRaja）

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關鍵字：iPhone,蘋果,設計圖,渲染圖,3鏡頭

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