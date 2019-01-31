賭城槍手房間照曝光！23把步槍掃射釀58死　FBI：查無任何犯罪動機

▲槍手房間內有數十把槍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）宣布2017年發生的「賭城」拉斯維加斯槍擊案調查結束，FBI表示，經過近16個月的調查，仍無法釐清槍手帕多克的殺人動機。這場美國史上最嚴重的槍擊案，導致58人死亡，帕多克也隨後在飯店房內自殺身亡。

沒有人知道為什麼帕多克會從一個退休會計師，轉變成了美國現代歷史上最致命的無差別殺人犯。調查報告指出，帕多克與許多槍擊案嫌犯一樣，沒有明顯的不滿但是卻有自殺慾望。FBI調查小組表示，帕多克從槍擊前的計劃開始，都是獨自行事，既沒有指導，也沒有受到意識形態、家人或團體影響，也就是說這場攻擊背後，沒有單一或明確的刺激因素。

▲▼槍手房間內有數十把槍與上千發子彈。（圖／達志影像／美聯社）



2017年10月，64歲的白人槍手帕多克（Stephen Paddock）在飯店32樓的房間，朝著地面人群掃射，根據外媒報導，當天共有2萬2000人參與賭城音樂節，也代表這些人全成了帕多克的攻擊目標。帕多克的房內藏有23把半自動步槍、上千發彈藥，甚至還有少許的炸彈，他也在掃射1000多槍後自殺身亡。警方表示，這是場精心預謀的無差別槍擊案件。