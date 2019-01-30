股民照過來！5大關鍵引爆金豬年開紅盤上漲　再賺一波紅包財



▲狗年封關順利收紅，股民期待金豬年開紅盤可望卡位再賺一波紅包財。（示意圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

狗年台股今（30）日封關，指數今日開低走高，盤中由黑翻紅再破平盤，終場所幸股民封關前積極卡位年後行情，買盤強拉台股收漲0.67點，收盤指數9,932.26點，成交量為991.02億元。回顧狗年股市先盛後衰，根據統計，狗年封關下跌488.83點，股民的股市資產平均損失約13萬元。台股今日周線收黑，全周下跌37.35點；月線拉出下影線的紅K，今年元月上漲204.85點；法人指出，年後開紅盤上漲機率有七成，須留意五大關鍵。

回顧去年雞年封關，當時收在10421.09點，萬點之上亮麗封關；但去年也是虎頭蛇尾，2月及10月爆發股災，10月後萬點行情就此告終，即便有幾次收復萬一關卡，仍是曇花一現。

而台股在受到中美貿易摩擦、蘋果手機銷售不佳及美國聯準會的升息縮表動作之下，大盤指數一路下滑，儘管本周一站上萬點，為封關紅包行情添希望，但隨後在台積電出包下，台股今日仍無力向上挑戰，台股市值也由雞年底的31.3兆元，降至狗年結算約29.9兆元左右。

雖然今年狗年無力向上挑戰，但是多頭盤中還是今日爭氣衝出翻紅行情。統計今年外資買盤逐漸回籠拉抬，截至今日封關日為止，外資一共買超台股369.65億元，三大法人一共買超約600.67億元。

根據統計，過去12個生肖年開紅盤日，台股上漲機率達67%，而且隨著時間拉長，後10日到後60日，上漲機率進一步拉高到8成以上，累計漲幅也逐步擴大，開紅盤日平均上漲0.44%，後5日、後10日、後20日、後40日到後60日，平均漲幅分別達1.31%、2.92%、4.15%、6.55%與7.06%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，隨著近期美中兩國積極展開談判，市場對貿易戰和解的期待甚高，加上股價歷經去年12月重挫後，不少遭到錯殺的個股，殖利率都衝上7%以上，投資價值浮現，市場對豬年行情重燃信心。

法人提醒，有抱股過年的投資人，留意年後反彈力道能否強化，就看農曆春節期間，美中貿易談判發展、聯準會聲明、美企業財報影響情況、美股走勢強弱及外資資金變化等五大關鍵，等待農曆年後台股開紅盤行情。

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