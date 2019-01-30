金狗年封關力拼收紅以9932點作收　每位股民損失13萬



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台股今（30）日金狗年封關，台積電早盤持續下挫，加上市場觀望中美貿易戰今日談判，拉低台股指數於盤下震盪，盤中最低一度回測9900點，但因陸股翻紅，加權指數挺進翻紅，順勢收復5日線，加上股民封關前積極卡位年後行情；終場集中市場加權指數以9932.26點作收，僅小漲0.67點，漲幅0.01%，成交量僅新台幣991億元。

回顧去年雞年封關，當時收在10421.09點，萬點之上亮麗封關，雖然今年狗年無力向上挑戰，但是多頭盤中還是爭氣衝出翻紅行情。根據統計，累計金狗年加權指數共下跌488.83點，市值約蒸發1.28兆餘元，若以開戶人數1024萬人來計算，平均每位股民在狗年資產約蒸發13萬元。

今封關日電子股表現相對疲軟，資金轉進傳產股，塑化、紡織、造紙、生技、鋼鐵小漲。

蘋果（APPLE）季報表現優於市場預期，財報公佈後，蘋果股價盤後一度漲6%，激勵台灣相關供應鏈蘋概股普遍上漲開出，呈現反彈走勢，族群走勢優於大盤；除了台積電在盤下震盪外，其餘蘋概股普遍都有紅盤表現。

台積電（2330）連續第二天受到晶圓瑕疵事件影響，今日盤中股價最低跌到220 元，終場跌勢微幅收斂，跌0.67%收221元；鴻海（2317）終場也翻紅收復70元，而股王大立光（3008）開紅但盤中一度翻黑，爾後又在多頭力挺之下，穩步紅盤之上，終場收平盤至3780元。

蘋概股當中以玉晶光（3406）及臻鼎-KY（4958）早盤漲幅都超過3%，終場收漲0.22%和2.07%，美律（2439）及可成（2474）漲幅0.4%-0.6%，穩懋（3105）、台郡（6269）漲幅約1%

今日表現亮眼族群仍聚集在5G概念股，智易（3596）大漲逾9.8%，聯茂（6213）漲超過4%，另外昇達科（3491）、聯亞（3081）、全新（2455）、研華（2395）都表現亮麗，漲約1%左右；也連帶帶動網通設備股包括金寶（2312）、宇智（6470）都勁揚2%、0.6%。

此外，IC 設計也搶眼，祥碩（5269）大漲超過8.1%，神盾（6462）漲超過5.54%，盛群（6202）、群聯（8299） 終場都走揚近1%。

美股周二漲跌互見，因科技股在蘋果發布業績前走低，而3M和其他工業股上漲，推升道瓊指數；道瓊工業指數收漲51.74點或0.21%，報24,579.96點；標普500指數收跌3.85點或0.15%，報2,640點；那斯達克指數下跌57.40點或0.81%，報7,028.29點。

法人認為，春節年假期間，預期美中貿易戰談判將順利進行，且美國聯準會會議將持續偏鴿派，有利年後資金行情延續。

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