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「獨角獸公司」與牠們的產地　中國每3.8天孵化一家

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▲▼螞蟻金服推出的花唄在大陸被普及使用。（圖／翻攝自財經網微博）

▲螞蟻金服是大陸最值錢的獨角獸企業。（圖／翻攝自財經網微博）

記者陳政錄／綜合報導

中國近年新創企業如雨後春筍般出現，搭上網路科技等新技術，更誕生一批未上市就估值10億美元的「獨角獸」公司，據諮詢公司胡潤研究院近日發布的報告統計，2018年，中國平均每3.8天，就會誕生一隻獨角獸企業。但報告也提到，接近去年底，中國新創企業的孵化速度已有明顯的放緩趨勢。

胡潤研究院發布報告內容顯示，去年中國一共孵化出了97隻獨角獸企業，總估值達到1.2兆元人民幣，約合1780億美元，行業類別遍布消費互聯網、網路購物及電動汽車等領域，換算每3.8天就會孵化一隻。

▲▼大中華地區2018年獨角獸企業各類別數量與2017年比較。（圖／胡潤研究院）

▲大中華地區2018年獨角獸企業各類別數量與2017年比較。（圖／胡潤研究院）

但報告也提到，97家企業中，到去年12月份，企業擠身獨角獸的速度出現下滑，有業內人士認為，2018年面臨大陸共享經濟的「再反思」，許多憑著共享經濟成長的新創企業都面對監管、市場競爭的壓力打擊，預計到2019年，情況可能更為嚴峻，認為中國下一個世代新創事業的主旋律，應會著重在AI人工智慧、5G應用、大數據分析等層面。

阿里巴巴集團副主席蔡崇信曾表示，在共享單車等先前發展過熱的領域，可能會因為估值失真，使得成長性在未來半年多的時間內，面臨下滑風險。報告也稱，因擔心金融風險，北京當局一直在嚴格管理網路信貸業者。

▲陸股獨角獸寧德時代要募258億　計劃建成24條生產線！。（圖／視覺中國）

▲大陸新能源電池「獨角獸」寧德時代去年中在深交所創業板正式掛牌。（圖／視覺中國）

報告也顯示，進入2018年，獨角獸企業中，基於互聯網服務的較2017年大幅增長，大數據、金融科技、AI等領域亦有此情況，但電商、硬體領域的獨角獸企業，2018年的數量少於2017年。

胡潤研究所指出，2018 年上市的 24 隻獨角獸中，有70%估值都上漲，但是智慧手機製造商小米、互聯網服務巨頭美團等部分首次上市的知名企業，股價卻跌破上市掛牌價。

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