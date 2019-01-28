她噴16萬買3箱假茅台　老闆肉眼看出：曾在茅台工作過

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大陸中心／綜合報導

貴州省畢節市一名張姓女子日前花了人民幣3.6萬元（約新台幣16萬元）買了3箱假茅台酒。據了解，張姓女子的老闆為了答謝老客戶，請她採購3箱茅台酒，沒想到搬回來後，被老闆一眼識破，裡面沒有1瓶是真的酒。對此，有網友就說「貴州也賣假茅台！全國還有哪裡是真的」。目前，已立案偵查。

▲假茅台。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

張女士表示，公司為了答謝老客戶，希望買些菸酒當作禮物送出去，但是當她搬回去要分配的時候，就被曾在茅台酒廠工作過的老闆肉眼識破，發現全部都是假酒。她說，「我當下立即聯繫相關部門和茅台酒廠專業人員前來鑑定，最後證實這批茅台為假酒，並希望有關部門可以嚴懲」。

消息一出，網友們紛紛表示「必須嚴懲，損害我們貴州茅台酒的聲譽形象和市場發展」、「假茅台在中國可以繞地球十圈」、「泱泱大國，國酒茅台都有假，還有什麼不是假的」、「在貴州省的地界敢賣假茅台？怕是沒死過...」。

▲貴州茅台。（圖／CFP，下同）

據了解，貴州茅台公司有著極具代表性的大陸白酒，酒價及公司股價節節升高，12年前一瓶茅台酒僅人民幣200多元（約新台幣1000元），如今已飆漲至1499元（約新台幣6900元），該公司市值甚至超過製造約翰走路 （Johnnie Walker）的世界第一酒廠帝亞吉歐 （Diageo）。

對許多人來說，茅台已經不僅僅是買來喝的酒，甚至是一項奇貨可居的投資品，這讓茅台經常供不應求，若是幸運搶到，依照年份，從台幣上萬元到百萬元都有，使其成為有錢也不一定買的到的「黃金酒」。

在2018年的《胡潤品牌榜》上，貴州茅台更以人民幣2700億元（約新台幣1.2兆元）的品牌價值成為榜首，被譽為「2018最具價值的中國品牌」。