員工都想「認他當叔叔」 重金救樂陞一場空許金龍叔決定清理門戶

圖文／鏡週刊

以假收購案炒股喧騰一時，導致2萬多名投資人遭坑殺的樂陞科技，近期再掀波瀾。樂陞股東、同時也是前董座的許金龍叔叔許洪猶向本刊指控，許金龍二審雖遭判刑12年，卻仍繼續遙控公司，他已號召股東組成重整促進會，將召開股東臨時會改選董監事。上週，許洪猶痛批姪子讓家族蒙羞，還說：「許金龍持股嚴重不足，我們查完帳後要開始救公司，把現有的團隊撤換下來！」

「我們查帳是邪不勝正、絕不姑息，也是給我的父親（許金龍爺爺）在天之靈有個交代，不能再放虎歸山，雖然我這樣做，許金龍的爸爸不高興，但我對得起父親的在天之靈！」許洪猶紅著臉說。

大砲重轟許金龍的竟是他的親叔叔許洪猶，同時也是這次重整促進會負責人，上週身為牙科醫師的許洪猶，在新北市新店開設的牙科診所內，接受本刊專訪，一開口就痛批許金龍讓家族蒙羞。

樂陞科技前董事長許金龍親叔叔許洪猶在樂陞瀕臨倒閉時，曾拿出身邊所有的錢來幫助樂陞度過難關，一度占有樂陞1成的股權，但許金龍卻不讓叔叔管事，連員工都開玩笑說：我們也想要有這樣的叔叔。

成立於2000年8月的樂陞，在隔年4月就陷入危機，許金龍三兄弟跑來找許洪猶幫忙，由於許金龍父親當時因病住在療養院，家族中只有許洪猶有牙醫專長，又有經濟能力，看到姪兒們有難，許洪猶因此拿出1,750萬元幫樂陞度過難關。

不過，許金龍承諾1年後就要返還借款，最後不但沒有還錢，只印了股票（約佔1成股權）給叔叔，就算許洪猶當時已算是大股東之一，卻也拿不到一席的董監事，許洪猶回憶當年參加樂陞尾牙的時候，員工還圍著他開玩笑說：「我們也想要有這樣的叔叔！」

根據公開資訊觀測站資料顯示，樂陞去年上半年營收約3億元，但稅後虧損就達2.5億元，轉投資的怡客咖啡和一之鄉仍無法獲利，員工人數也從200多人到只剩60人，包括許洪猶在內持有8％股權的投資人，決定組成重整促進會，準備農曆年後，要求公司召開股東臨時會改選董監事，並提案要求查帳以及撤換經營團隊。

樂陞前董事長許金龍捏造收購案，不但坑殺2萬名股東，上當受騙的不只台灣股民，就連海外也有不少受害者。許金龍的叔叔許洪猶透露，樂陞在出事後，還有大陸人受騙拿了2、3億元給他，讓樂陞多活一陣子。

許洪猶表示，「有一位澳洲的老奶奶瞞著丈夫在樂陞股價120元的時候買了數百張，連她的姊妹也買了，現在她的老本被吃光了不知道怎麼辦，還有很多投資人想自殺，我覺得有責任出來幫忙，所以集合股東力量查帳。」

「他（許金龍）真的很會拐（台語騙人），樂陞出事以後，大陸人還拿2、3億給他，讓樂陞再多活一陣子，我看到他會想揍他，因為害了這麼多人，我當初傳基督教給他，把全部的財產拿出來救他的公司，我太太更生氣，因為她在許金龍小時候曾經幫他洗澡、把屎把尿，長大怎麼變成這樣？真是夭壽到要死（台語）！」曾經相當照顧許金龍的許洪猶咬牙切齒的說。

更誇張的是，許金龍除了不讓叔叔管事、也不還錢之外，樂陞還透過海外換股方式，稀釋許洪猶的持股只剩不到1％，2005年，雙方因此反目不相往來。「許金龍在求你的時候會跪天跪地，說得好像許家只剩他一條血脈，不救他香火就斷了，但他拿到錢以後就翻臉不認人了！」許洪猶說已經4、5年沒見過許金龍，「就連他打電話來也不知道要說什麼。」悽慘的是，樂陞去年下市後，許洪猶的持股也全部變成壁紙。

曾在樂陞瀕臨倒閉時，砸下1,750萬元援助許金龍三兄弟的叔叔許洪猶，最後不但持股從一成被稀釋為不到1％，在決定展開查帳動作後，竟還被嗆：怎麼查也沒有用。

樂陞科技原是遊戲軟體開發廠商，2001年一度瀕臨倒閉，在許金龍三兄弟上門求叔叔許洪猷伸出援手後，樂陞順利度過難關，想不到，許金龍不但沒有還錢，還把叔叔的股權從一成稀釋成不到1％，而且在決定聯合小股東組成重整促進會展開查帳動作後，許金龍的哥哥還打電話給許洪猷嗆聲說：怎麼查也沒有用！

樂陞在2011年上櫃後股價一度衝高到194.5元，2016年許金龍宣布日商百尺竿頭以128元的價格收購樂陞股權，消息曝光後，許多投資人搶進買股，但最後卻爆發台灣史上首次公開收購卻違約不交割案件，連樂陞股票也在隔年10月下市，全部變成壁紙，2萬名股東慘遭坑殺。

就在樂陞出事前，許金龍又再度打電話請許洪猶幫忙，但心灰意冷的叔叔這次斷然拒絕。「因為我已經聽到了很多傳言，我問他們兄弟，他們總是告訴我沒事，叫我不要管；案子沒有定讞之前，我沒有第一手消息、也不方便介入，等到去年11月二審宣判了以後，我才下定決心處理。」許洪猶說，樂陞的員工不斷來告訴他，許金龍還想東山再起，他一直在想辦法保留實力轉移陣地，因此許洪猶要針對公司損害提告，董監事也要追究責任。

許洪猶的學生，同時也是樂陞重整促進會執行長陳俊名說，樂陞的投資人聽到公司疑似被掏空的消息，但檢察官卻只查許金龍個人的帳，公司帳的部分，樂陞已經和許金龍和解，對相關人不起訴追究，「許金龍的人馬還在公司領高薪，他透過律師搖控指揮這些人，然後公司和許金龍和解，怎麼可以這樣！所以我們決定先查帳，查完了以後再救公司，把現在的經營團隊和董監事換下來。」

想不到得知叔叔的動作後，許飛龍（許金龍的哥哥）竟打電話嗆聲說：「怎麼查也沒有用！檢察官都查過了。」許洪猶非常生氣的說，「混帳！沒有我，他們早就收了，出事以後還搥我一記！」

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