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慟！「這條魚大的喔」　他穿內褲跳溪水撿釣桿...兒面前成冰冷屍

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▲▼男子為撿拾釣桿，在冷冽的溪水中喪命。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲男子為撿拾釣桿，在冷冽的溪水中喪命。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

人間悲劇！新北市一名56歲馬姓男子27日下午4時許和26歲兒子與同事，相約在親情河濱公園釣魚，但晚間7時許整理釣具準備離開時，馬男釣竿卻突被魚拉入水裡，他為搶救釣竿，將衣物脫到剩下一件內褲跳水檢拾，下水前還表示「這條魚大的喔！」但撿到一半卻疑因溪水冷冽，突然大喊一聲「救命！」當場沉入溪水中。警消到場將他撈起送到新店慈濟醫院急救，但男子仍不治身亡。

同事表示，和馬男在同間物流公司上班，趁著假日相約馬男和馬男兒子到公園溪邊釣魚，從下午4點開始釣，由於釣況不錯，接連釣上5、6尾大魚，讓他們不知不覺就釣到晚上，但他們發現氣溫越來越低，便收拾釣具準備離開，這時馬男釣桿卻突然被拉入水中，他為了救回釣桿，將衣物脫到剩內褲，跳到冷冽的溪水中撿拾，跳水前還曾表示「這條魚很大喔！」

馬男撿到釣桿後準備回到岸上，但卻突然大喊「救命！」兒子與同事雖下水救援，但仍未成功，嚇得馬上報案。警消到場後，迅速下艇將馬男救起，但他撈起時已無生命跡象，經第一時間CPR治療與送醫搶救仍宣告不治。

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關鍵字：新店,釣魚,撿釣竿,大魚

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