古代太監最怕「這檔事」　嬪妃爽翻他們卻尷尬又痛苦...

▲ 太監平時要負責宮廷內大小事，也要為嬪妃們服務。（圖／翻攝自微博／延禧攻略）

大陸中心／綜合報導

「太監」指的是中國古代被閹割後在宮廷替皇室服務的男性，不過其實許多國家在歷史上都曾有過這種類似的職務，像是朝鮮、越南等，拜占庭甚至還大量任用他們負責法院事務。雖然民眾因為宮廷劇、歷史劇以及相關電影盛行，對「中國太監」都有著一定的認識，不過許多人不知道的是，其實太監有著一項「相當痛苦的工作」，每次都讓他們感到既害怕又尷尬。

太監平時負責處理宮廷各種事務，即便是平時都有宮女直接照料生活大小事的後宮佳麗們，她們也會將一些需要力氣的體力活交給太監來做。其中，最令太監們畏懼的，就是「幫嬪妃娘娘洗澡」。

▲中國最後一位太監孫耀庭。（圖／翻攝自百度百科）

不少嬪妃都不喜歡在洗澡時有宮女陪伴，反而往往會找太監來幫忙，這份工作乍看之下令人羨慕，卻讓太監們十分痛苦。「中國最後一位太監」孫耀庭就曾經透露，後宮嬪妃娘娘們平時最喜歡從事的活動就是泡澡，但她們在沐浴時，通常就只是動也不動的坐在浴盆之中，享受著別人的服侍，「搓洗」、「擦拭」等工作全部都交由其他人來打理。儘管太監都已經被閹割，但心理上畢竟還是男人，在替她們擦拭身體的過程當中，難免會觸碰到一些敏感部位，心中也可還是會有些異念，但由於無法做出任何行為與反應，整個工作過程可以說是相當尷尬又很痛苦。