108考招新制改什麼？　學測「5選4」強調適性學習

▲108新課綱強調「核心素養」，不只是限於學科知識及技能，也關注學習與生活的結合。（圖／記者李毓康攝）

文／大學招聯會公共事務經理徐菁穗

108新課綱上路，大學連帶推動111考招新制，第一批適用的對象是108年入學的高一新生，也就是目前就讀國三的學生，有21萬4,607人。相較於過去台灣一年新生兒有40萬人，人口大幅減少的情況下，沒有人力可以被浪費，要讓每個人的多元能力都能發揮。

108新課綱希望按照學生差異給予不同教育，讓學生從學知識、能力，變成學「素養」，所以「核心素養」，不只是限於學科知識及技能，也關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展。

而111大學考招制度，所呈現大學的招生理念，希望藉著考試招生改變，讓新課綱落實、教育現場發生改變、整個社會進而改變。所以考招制度試圖要改的，是透過大學取才引導，讓高中新的課綱精神，真正被展現出來。

▲考招制度的改變，希望可以透過大學取才引導，讓高中新的課綱精神，真正被展現出來。（圖／記者李毓康攝）

108學年考招新制改甚麼?

推動改革是有脈絡的，新課綱核心素養強調語文表達能力，所以大考中心在107學年才會將學測的國文、英文考試範圍擴大到高三上、第五學期，學測國文非選題改為「國語文寫作能力測驗」獨立施測，招聯會常委會為減輕考生考試壓力，決議取消任一考科0級分不可參與個人申請與繁星推薦的限制。

1月25、26日要登場的108學年度學測，從五科必考改為選考，五科總級分走入歷史，108學年度起大學繁星推薦、個人申請及考試分發等管道減少考科，校系使用科目由最多五科降為四科，讓高中生有較多時間適性探索，大學端同時能思考需要什麼樣的人才。

▲學測改為「五選四」，希望學生是依照興趣、性向選擇考科及選填志願。（圖／記者李毓康攝）

調整「五選四」的初衷，源自高中端強烈的反應，希望打破過去五科必考、科科等值、學生無法適性學習的困境，希望學生是依照興趣、性向選擇考科及選填志願。

個人申請第一階段使用學測成績篩選，學生通過大學設定的學習基本能力門檻後，各校系依其不同的教育目標、特色與發展，在第二階段甄試過程，透過學生呈現的多元表現，了解是否適合就讀該學系。

未來希望學生依照興趣、性向來選填志願，不單看成績，但是，「五選四」上路第一年，大考中心首度提供 「學測各組合成績人數累積表」，會出現單科的有5個(「國」、「英」、….)、2科組合有10個(「國英」、「國社」…..)、3科組合10個(「國英數」、「英數自」…..)、4科組合5個(「國英數社」、「英數社自」……)，共有30個組合，藉此了解自己在科目組合中的相對位置，申請校系時仍有參考依據，不必過於擔心。

