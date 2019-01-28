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治癒系「粉紅貨輪」駛進高雄碼頭　網友萌翻：少女心要爆發了

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▲▼療癒系貨櫃輪開進高雄港　網發燒蓋樓：是粉紅豹貨輪嗎？（圖／翻攝自聯結車運輸業照片影片資訊分享團）

▲治癒系「粉色貨輪」現身高雄碼頭，網友萌翻：「少女心要爆發了。」（圖／翻攝自聯結車運輸業照片影片資訊分享團）

網搜小組／綜合報導

各位還記得2018年10月時曾經有網友分享，一艘整個船體都被漆成粉紅色的大型貨輪嗎？一名網友27日在臉書社團分享說，她幸運地目擊粉紅船剛剛駛入高雄碼頭的畫面，立刻就衝上前拍了幾張角度不同的照片，其他網友看了也紛紛直呼：「看得我少女心都爆發了」

原PO在臉書「聯結車、大貨車、大客車運輸業照片影片資訊分享團」發文，照片中可以看見一艘載滿貨櫃的貨輪停靠在港口旁，貨輪的整個船體都被漆成可愛的粉紅色，船上也放著許多「ONE」標誌的粉色貨櫃，兩者搭配之下讓貨輪有著一種特別的美感。

▲▼療癒系貨櫃輪開進高雄港　網發燒蓋樓：是粉紅豹貨輪嗎？（圖／翻攝自聯結車運輸業照片影片資訊分享團）

▲▼療癒系貨櫃輪開進高雄港　網發燒蓋樓：是粉紅豹貨輪嗎？（圖／翻攝自聯結車運輸業照片影片資訊分享團）

▲粉紅色貨輪的照片讓許多網友直呼少女心爆發了。（圖／翻攝自聯結車運輸業照片影片資訊分享團／下同）

照片分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說：「每次看到就少女心大噴發，雖然我是男的」、「這船真的很吸睛」、「好美麗的貨櫃輪」、「感覺誰在海上都看得到它，太顯眼了」、「這是108碼頭唉，延了很久的船終於來了」、「還有白底粉字的櫃子也很漂亮」、「原本的紅毛港；現在的高雄港108號碼頭，讚。」

其實這艘船的公司名稱是One，由「日本郵船、商船三井、川崎汽船」三家航運公司組合的公司，2017年成立、2018年4月開始營運，現在是世界第6大貨櫃航運公司，旗下的7艘改裝的一萬四千TEU貨櫃船推出，船身全都是粉紅色，這也是one公司的企業標誌，就像是台灣長榮貨運的企業標誌顏色為綠色。

貨輪公司會使用粉紅色當成企業標誌顏色，主要是因為來自日本，講到日本就會想到櫻花，粉紅色就等於櫻花顏色，象徵日本春天三月櫻開花季節，同時也是為了要凸顯船公司的能見度，如今看來效果相當不錯。

▲▼療癒系貨櫃輪開進高雄港　網發燒蓋樓：是粉紅豹貨輪嗎？（圖／翻攝自聯結車運輸業照片影片資訊分享團）

▼粉紅貨櫃船2018年駛入高雄港的畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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