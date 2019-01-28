瘋電影／我的嘻哈我的家　抵死不從的搖滾歌手嗆人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

這也是一個鄉村發展不易，只能到大城市發揮所長的勵志故事，但重點放在化解恩怨，田園風景優美，鄉村同學人情味濃厚，父子恩怨十幾年，在臨終前是否可以解決，看點還是在男女主角的演技，鬼怪老婆金高銀為了詮釋這個不美麗的腳色，特別增胖八公斤，可見星味全失，所以電影合理到位，但卻又失去吸引力，哀呀，真是兩難呀。

這片最大特色在於用RAP的方式，簡明扼要的描述鄉村青年看待自己的未來，對眼前環境的茫然，對現實的無奈，但以ROCKER的精神來砥礪自己，就算六年都在打工，只是為了一個遙不可及的夢想，還是腳踩著現實打工生活，不放棄繼續追夢，這是年輕人的條件，也是追尋未來最美麗的過程。

這是一部鄉村電影，電影流暢不沉悶，無聊來看打發時間OK，但沒有驚喜也不感人，就是很素雅的小品散文。



片 名：我的嘻哈我的家

英文名稱：Sunset in My Hometown

類 型：劇情

上映日期：2019-01-18

片 長：02時04分

導 演：李濬益

演 員：金高銀 、 朴正民

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

一事無成的無名Rapper 學秀（朴正民 飾），6年間不斷參加電視台的選秀比賽，卻一直無法進入最終決賽。某天，當他受挫於第7次的挑戰失敗時，他接到一通電話而回到故鄉邊山……高中時即離開故鄉的他，重返此地後遇到了小學同學善美（金高銀 飾），兩人譜出了一段歡笑又感動的故事。

▲金高銀從小暗戀男主。

▲喜歡看彩霞的男主，終於接受得到未來之星作家的金高銀。



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