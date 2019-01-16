瘋電影／異裂　當英雄世界瘋了　

文／賴賴

瘋言瘋語：

看預告時是有點擔心的，畢竟不是屬於漫威漫畫過去的屬性，靜態又是老演員們，但是IMDB評價頗高便放膽去看，不劇透，看完只想站起來給編劇拍拍手，這麼強的劇本是怎麼構思出來的，太可怕了。這位印度裔導演，本身就有著超強的劇本能力還提名過奧斯卡最佳導演和編劇，這種顛覆原先已建立的邏輯思考模式的高驚喜結尾，將原來你所建構的故事翻轉成另一個議題時，你不得不欽佩這種編劇功力，確實不需要超級大牌和一線商業演員，反而是實力派演員才能翻轉，這部劇根本有超能力吧。

劇本拋出許多議題，誰能定義好人壞人？你所伸張的正義難道不會因為自以為是的超能力傷及無辜嗎？殺掉壞人就是好人嗎？在觀眾席鼓舞英雄者，不必與英雄同罪嗎？如果是非你永遠無法正確判斷！

因為不想劇透使得觀影失去驚喜感，就24個人格的詹姆斯麥艾維實在太多變，而山繆傑克森就只是坐在輪椅上裝傻，三個神經病被抓去瘋人院治療，所以這些治療過程的文戲，不如傳統漫威概念片的操作，過程中還一度感覺有點沉悶，到了結局時，你就知道原來剛剛那些沉悶是幹嘛用的，反正五顆星推薦，文青必看，漫威漫畫迷語言的電影，就連不是漫威迷的個人都理解了，這個強大的概念電影，最後就是，繼續支持漫威就對了。

世界混亂，英雄很多，英雄主義也很多，自以為是的英雄，和否定英雄主義的英雄，同時存在時，英雄世界也瘋狂。五顆星推薦，超好看。



片 名：異裂

英文名稱：Glass

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2019-01-16

片 長：129分鐘

導 演：奈特沙馬蘭(M. Night Shyamalan)

演 員：布魯斯威利(Bruce Willis) 、 詹姆斯麥艾維(James McAvoy)、 山繆傑克森(Samuel L. Jackson) 、莎拉保羅森(Sarah Paulson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱



《異裂》是M. 奈莎馬藍繼《驚心動魄》與《分裂》的驚悚第三部曲，延續著《分裂》的結局，大衛開始尋找與調查「野獸」凱文的一切，而「玻璃先生」手上則握有這兩位異能者極關鍵的秘密…



布魯斯威利、山繆傑克森與詹姆斯麥艾維等人將回歸詮釋超能的大衛鄧恩、超高智能的「玻璃先生」伊利亞普林斯與擁有24個人格的「野獸」凱文。《異裂》將於2019年1月17日搶先全美在台上映。

▲一個容易骨折的玻璃先生，一個24人格，一個讀心術的英雄主義者。

▲只有真愛能療癒受損的人格。

▲擁有超能力伸張正義有錯嗎？



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI