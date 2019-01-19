瘋電影／胡桃鉗與奇幻四國　克拉拉的奇幻歷險

文／賴賴

瘋言瘋語：

TA設定清楚的一部童話娛樂片，劇本開頭有點僵硬，不過因為是給小朋友看得，就不必太挑剔，所有的童話公主都沒有媽媽，所以這片當然也就沒媽媽，沒有媽媽的孩子最想做的事情就是～找媽媽，所以故事便從去世的媽媽留下一個禮物開始，禮物的鑰匙被老鼠叼走了，於是進入童話世界找禮物。

整體感是不錯看的，可以看出這片花了非常非常多的電腦特效動畫成本，畫面美輪美奐，是小女生夢幻城堡和粉嫩場景，雪景和夜景，每幅都可以做成明信片，而漂亮的攝政女王，和臉上有疤兇狠的黃薑女王，誰才是好人，不要以貌取人，人心比外表重要，很棒給女孩看的故事，視覺實在太強了。

雖然劇本如骨折般的粉碎，但是執行任務的橋段就很單一，可以理解美國影評毒舌的標準，這個劇本能夠通過迪士尼的審查，實在很匪夷所思，但小孩看ＯＫ啦。導演野心太大了，光想著藝術而忽略劇本劇情的重要性，可以和張藝謀的《影》結拜。

雖然是聖誕節視覺的電影，不過美麗的畫面，什麼時候都好看。









片 名：胡桃鉗與奇幻四國

英文名稱：Nutcracker and the Four Realms

類 型：冒險、奇幻

上映日期：2018-12-28

片 長：01時40分

導 演：萊斯霍斯壯(Lasse Hallström)

演 員：綺拉奈特莉(Keira Knightley) 、 麥肯基弗依(Mackenzie Foy) 、 馬修麥費狄恩(Matthew Macfadyen) 、摩根費里曼(Morgan Freeman) 、 李察葛蘭(Richard E. Grant) 、 海倫米蘭(Helen Mirren)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼影業

劇情大綱



剛失去母親的少女克拉拉，心急得想找到母親遺留下來的神秘鑰匙，原來母親在過逝後，留下一個鎖上了的音樂盒，克拉拉想知道母親的遺物裡究竟有甚麼秘密？耶誕夜當晚，當眾人在舞會上歡慶佳節，飲酒作樂，克拉拉循著神秘的線索，進入一個奇幻的國度，

國度中竟有四個王國，她踏上驚喜的冒險之旅，經過了雪片之地、花卉之地、甜糖之地，發現這個不可思議的世界，竟然是母親一手打造的！壞消息是，第四個王國，被邪惡的黃薑之母佔領。

為了找回神祕鑰匙，讓國度恢復平靜，年輕的克拉拉該如何團結王國中的人民，一起對抗龐大的邪惡勢力？

▲這不是俄羅斯的克里姆林宫。

▲聖誕雪景，美輪美奐。

▲生活在童話的視覺，實在太夢幻了。



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