瘋電影／胡桃鉗與奇幻四國　克拉拉的奇幻歷險

TA設定清楚的一部童話娛樂片,劇本開頭有點僵硬,不過因為是給小朋友看得,就不必太挑剔,所有的童話公主都沒有媽媽,所以這片當然也就沒媽媽,沒有媽媽的孩子最想做的事情就是~找媽媽,所以故事便從去世的媽媽留下一個禮物開始,禮物的鑰匙被老鼠叼走了,於是進入童話世界找禮物。

整體感是不錯看的,可以看出這片花了非常非常多的電腦特效動畫成本,畫面美輪美奐,是小女生夢幻城堡和粉嫩場景,雪景和夜景,每幅都可以做成明信片,而漂亮的攝政女王,和臉上有疤兇狠的黃薑女王,誰才是好人,不要以貌取人,人心比外表重要,很棒給女孩看的故事,視覺實在太強了。

雖然劇本如骨折般的粉碎,但是執行任務的橋段就很單一,可以理解美國影評毒舌的標準,這個劇本能夠通過迪士尼的審查,實在很匪夷所思,但小孩看OK啦。導演野心太大了,光想著藝術而忽略劇本劇情的重要性,可以和張藝謀的《影》結拜。

雖然是聖誕節視覺的電影,不過美麗的畫面,什麼時候都好看。









片 名:胡桃鉗與奇幻四國

英文名稱:Nutcracker and the Four Realms

類 型:冒險、奇幻

上映日期:2018-12-28

片 長:01時40分

導 演:萊斯霍斯壯(Lasse Hallström)

演 員:綺拉奈特莉(Keira Knightley) 、 麥肯基弗依(Mackenzie Foy) 、 馬修麥費狄恩(Matthew Macfadyen) 、摩根費里曼(Morgan Freeman) 、 李察葛蘭(Richard E. Grant) 、 海倫米蘭(Helen Mirren)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:迪士尼影業

剛失去母親的少女克拉拉,心急得想找到母親遺留下來的神秘鑰匙,原來母親在過逝後,留下一個鎖上了的音樂盒,克拉拉想知道母親的遺物裡究竟有甚麼秘密?耶誕夜當晚,當眾人在舞會上歡慶佳節,飲酒作樂,克拉拉循著神秘的線索,進入一個奇幻的國度,

國度中竟有四個王國,她踏上驚喜的冒險之旅,經過了雪片之地、花卉之地、甜糖之地,發現這個不可思議的世界,竟然是母親一手打造的!壞消息是,第四個王國,被邪惡的黃薑之母佔領。

為了找回神祕鑰匙,讓國度恢復平靜,年輕的克拉拉該如何團結王國中的人民,一起對抗龐大的邪惡勢力?

▲這不是俄羅斯的克里姆林宫。

▲聖誕雪景,美輪美奐。

▲生活在童話的視覺,實在太夢幻了。



