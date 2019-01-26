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瘋電影／驚濤佈局　愛的表達有許多方式

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文／賴賴

▲▼ 驚濤佈局。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

電影非常好看，看到中間的時候，一度因為太多種邏輯混亂而有點出戲，但是到最後有厲害的驚喜，於是所有過程中的混亂得到統一，相當厲害的編劇，不但劇情好看，過程懸疑，故事動人且精彩，套入最新的線上遊戲思考模式相當新穎，跟著時代的觸角，編劇也必須不斷創新，迎合並融入年輕人的思考模式，受教了，結局會令人落淚。

衝著兩個大牌來看這部電影，剛開始有點擔心，若只是普通的劇情片，大概也就一般般，由於美國評價分數中上，由奧斯卡的影帝影后擔綱，這樣的分數很一般，在看完電影之後，則打破原來窠臼思想，這部電影儘管因為創新設計，過程中即使有些小小流失，整體感仍算是勇敢且具創意的好作品，非常推薦進院支持。

這部電影不但鼓舞新題材方式寫作法，也有很好的經驗值給目前線上的編劇，在操作邏輯設計時需要注意的危機。不劇透，結局有大驚喜。


片　　名：驚濤佈局
英文名稱：Serenity
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-01-25
片　　長：01時47分
導　　演：史蒂芬奈特(Steven Knight)
演　　員：安海瑟威(Anne Hathaway) 、馬修麥康納(Matthew McConaughey) 、黛安蓮恩(Diane Lane) 、 傑瑞米史壯(Jeremy Strong) 、傑森克拉克(Jason Clarke) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou) 、 羅伯特哈柏斯(Robert Hobbs)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華聯國際影音股份有限公司

劇情大綱

一個漁船船長（馬修麥康納 飾）低調藏身在加勒比海上的無名小島，他的身分與過去是個謎團，也沒人可以解釋他在小島上的目的與經歷…。

直到他的前妻（安海瑟薇 飾）循線找來，帶著一個謀殺現任多金丈夫的密謀提議，船長的真實身分和灰暗過去也逐步揭曉…。然而事件的真相似乎不如表象單純，他開始懷疑自己是否又跳進了一個深不可測的陷阱，殺人、情慾、欺騙、忌妒…等人性黑暗元素，交疊於這暗潮洶湧的海島上，他是否能逃脫暗黑宿命的糾結，解開這一切謎團背後的真相？

▲▼ 驚濤佈局。（圖／imdb）

▲船長手氣不好，經濟窘迫靠炮友支助。

▲▼ 驚濤佈局。（圖／imdb）

▲前妻突然出現，要帶虐夫來租船釣魚，案情不單純。

▲▼ 驚濤佈局。（圖／imdb）

▲前夫會答應幹掉現任嗎？


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關鍵字：瘋電影,驚濤佈局,賴賴,安海瑟威(Anne Hathaway),馬修麥康納(Matthew McConaughey)

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