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瘋電影／天才樂手行不行　善緣具足逆轉命運

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文／賴賴

▲▼天才樂手行不行。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

好看勵志的青春片，在絕境時的相遇，通常都是緣深的善緣，片中的主任和小混混天才，正是如此，雖然劇本凌亂，人物塑造不清不楚，不過動人的音樂和橋段安排，都合情合理，所以不知道這位年輕天才為何如此叛逆，正如時下年輕人一般，很難找出他這麼壞的原因，正如有的反骨的孩子，他的兄弟姐妹也並不會，所以要單以家庭環境解套其實很困難，但是主角在音樂學院遇見真愛，女朋友的一句話勝過師長的安排，是很聰明的逆轉。

片中的總監在學校壓力下孤注一擲，其實也找回自己學音樂的初心，這部分的著墨有點少，可惜了大牌老師的人物塑造，也少了學音樂的內涵，很單薄的劇本，但是音樂好聽，優美的旋律，動人的鋼琴演奏，就被說服了好看，哈。

劇情中的重點還是在於，你可以選擇做怎樣的人，只是～不論是哪種人，都是得非常非常努力才能抵達成功的福田。


片　　名：天才樂手行不行
英文名稱：In Your Hands
類　　型：愛情、音樂/歌舞、勵志、喜劇、
上映日期：2019-01-11
片　　長：01時45分
導　　演：Ludovic Bernard
演　　員：克莉絲汀史考特湯瑪斯(Kristin Scott Thomas) 、藍柏威爾森(Lambert Wilson) 、朱爾斯班切崔特(Jules Benchetrit)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：原創娛樂


劇情大綱

年輕樂手馬提爾，在巴黎火車站演奏鋼琴，悠揚的樂音吸引了音樂學院總監皮耶的注意。皮耶知道他找到了天才鋼琴家，急忙把馬提爾帶回學校，並指定校內最優秀又最嚴格的音樂老師「女爵士」，擔任馬提爾的私人家教，希望馬提爾能在國際最具聲望的鋼琴比賽中脫穎而出。

沒有受過專業訓練、出身貧窮、對自己充滿懷疑的馬提爾單靠天賦與短暫努力就能成功嗎？皮耶賭上了一切要栽培馬提爾，但真的能如願讓天才樂手一戰成名嗎？

▲▼天才樂手行不行。（圖／imdb）

▲女朋友一句話勝過父母聖賢千萬句。

▲▼天才樂手行不行。（圖／imdb）

▲存在記憶中的最敬愛將是影響一生關鍵。

▲▼天才樂手行不行。（圖／imdb）

▲何德何能知遇伯樂良緣恩師。


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關鍵字：瘋電影,天才樂手行不行,賴賴,克莉絲汀史考特湯瑪斯(Kristin Scott Thomas),藍柏威爾森(Lambert Wilson),朱爾斯班切崔特(Jules Benchetrit)

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