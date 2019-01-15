瘋電影／天才樂手行不行　善緣具足逆轉命運

文／賴賴

瘋言瘋語：

好看勵志的青春片，在絕境時的相遇，通常都是緣深的善緣，片中的主任和小混混天才，正是如此，雖然劇本凌亂，人物塑造不清不楚，不過動人的音樂和橋段安排，都合情合理，所以不知道這位年輕天才為何如此叛逆，正如時下年輕人一般，很難找出他這麼壞的原因，正如有的反骨的孩子，他的兄弟姐妹也並不會，所以要單以家庭環境解套其實很困難，但是主角在音樂學院遇見真愛，女朋友的一句話勝過師長的安排，是很聰明的逆轉。

片中的總監在學校壓力下孤注一擲，其實也找回自己學音樂的初心，這部分的著墨有點少，可惜了大牌老師的人物塑造，也少了學音樂的內涵，很單薄的劇本，但是音樂好聽，優美的旋律，動人的鋼琴演奏，就被說服了好看，哈。

劇情中的重點還是在於，你可以選擇做怎樣的人，只是～不論是哪種人，都是得非常非常努力才能抵達成功的福田。



片 名：天才樂手行不行

英文名稱：In Your Hands

類 型：愛情、音樂/歌舞、勵志、喜劇、

上映日期：2019-01-11

片 長：01時45分

導 演：Ludovic Bernard

演 員：克莉絲汀史考特湯瑪斯(Kristin Scott Thomas) 、藍柏威爾森(Lambert Wilson) 、朱爾斯班切崔特(Jules Benchetrit)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：原創娛樂



劇情大綱

年輕樂手馬提爾，在巴黎火車站演奏鋼琴，悠揚的樂音吸引了音樂學院總監皮耶的注意。皮耶知道他找到了天才鋼琴家，急忙把馬提爾帶回學校，並指定校內最優秀又最嚴格的音樂老師「女爵士」，擔任馬提爾的私人家教，希望馬提爾能在國際最具聲望的鋼琴比賽中脫穎而出。



沒有受過專業訓練、出身貧窮、對自己充滿懷疑的馬提爾單靠天賦與短暫努力就能成功嗎？皮耶賭上了一切要栽培馬提爾，但真的能如願讓天才樂手一戰成名嗎？

▲女朋友一句話勝過父母聖賢千萬句。

▲存在記憶中的最敬愛將是影響一生關鍵。

▲何德何能知遇伯樂良緣恩師。



★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI