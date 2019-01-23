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瘋電影／寒單　窮得有骨氣犯罪就贖罪

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文／賴賴

▲▼寒單。（圖／YAHOO）


瘋言瘋語：

這是第一次看完台灣電影的試片，想站起來拍手的，電影流暢好看，台灣文化得以上到大銀幕是很感動的，這部電影的劇本編劇黃淑筠與導演黃朝亮超強大，花了四年的時間，田野調查訪問台東點滴，經過徹底砍掉重練數次完成這部鉅作，就是要端出最好的作品。

能夠將炸寒單的傳統文化融入民情，寫出如此感人生動接地氣，典型台灣80年代的視覺風格，劇情感人，合乎邏輯且視覺美好，五顆星推薦，這是個人看過台灣電影中，能夠將台灣文化道地道出最徹底的一部，還有許多可能六七年級生都不曾看過的傳統「貓仔間」（台灣傳統酒店），濃濃的台灣味，太懷舊了，非常好看，進院記得帶手帕。

演員鄭人碩和胡宇威，鄭人碩是目前台灣電影第一把交椅，演技無庸置疑，在寒單中有驚人的演技大考驗，所飾演的吸毒過程那場戲，非常過關，據說他為了詮釋吸毒那場戲，幾天沒睡覺，盡可能使自己完全處於精神彌留狀態，高難度演出，非常動人。

而胡宇威一開始要觀影前，還擔心偶像感無法勝任大銀幕的演出，從中段開始，整個演技就大爆發，而從一位孝順的資優生，轉變成為經營資源回收場，弄髒自己與黑道交涉過程，都恰到好處具說服力，加上有練過的肌肉，在片中打赤膊時養眼的打鬥凶狠畫面，都非常加分。想必，這片之後，他的片約應該源源不絕。

小薰所飾演的仗義酒家女，毫不保留的自然演技，這部片的所有卡司，相當整齊，就連媽媽桑嚴藝文，幾場戲都飽滿豐富畫龍點睛，阿西踹人的爽快，高捷黑道的熟練，楊貴媚媽媽催淚和陸弈靜阿嬤的悲情，已經好久好久好久沒看到這麼人物充實的台灣電影，是道道地地的台灣文化色彩民情風俗人情味，沒有一點硬凹，這就是台灣呀！

兩個男人的恩與怨，情與義，每個腳色都有紮實的故事線，加上台東自然美景的薰陶，看完真的很想去台東走走，台灣電影終於也能端出具有國際水準的地方電影，滿滿的台東，是導演黃朝亮對台東鄉親父老的交代，這樣具有濃烈的鄉土文化題材，文化部竟然只撥七百萬給導演，亮導揹著鉅額貸款也要完成的家庭作業，是愛台灣愛台東，已經很久很久沒有看到台灣電影熱血沸騰了，希望大家多多支持這樣的百年作品，非常精采。
 


片　　名：寒單
英文名稱：Han Dan
類　　型：動作、劇情
上映日期：2019-01-23
片　　長：02時05分
導　　演：黃朝亮
編　　劇：黃淑筠、黃朝亮
演　　員：胡宇威(George Hu) 、 鄭人碩(Cheng Jen-Shuo) 、黃瀞怡(小薫) 、 楊貴媚(Yang Kuei-mei) 、 高捷(Jack Kao)、 陸弈靜(Lu Yi-ching) 、 陳博正 、 嚴藝文 、 林予晞
國　　家：台灣
語　　言：國語、台語
發行公司：威視


劇情大綱

正月十五，夜晚的街頭鑼鼓喧天，炮炸寒單爺現場擠滿了人潮，肉身寒單阿義站在神轎上，威風凜凜地接受信徒丟上鞭炮轟炸。忽然間，成堆的炸藥被引爆，震耳欲聾，尖叫聲不斷......

意外造成阿義女友萱萱的死亡，不忍心看保住性命卻喪失一切的阿義墮落社會邊緣，正昆毅然放棄成為教師的機會挺身相助，用盡力氣將阿義拉離地獄的深淵。歃血為盟的兄弟二人，一同經營「昆儀回收場」刻苦耐勞地生活著，卻怎知當年意外的真相曝光之後，從此兩人在情義的天平兩端生死掙扎，炸在身上的紋身之罪，是否能抵消深藏的錐心之痛？

▲▼寒單。（圖／YAHOO）

▲受傷後吸毒成癮成廢人。

▲▼寒單。（圖／YAHOO）

▲在黑道大哥面前滴血結下一輩子的緣分成為義兄弟。

▲▼寒單。（圖／YAHOO）

▲每年擔任炸寒單肉身，慈母不捨。


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關鍵字：瘋電影,寒單,賴賴,胡宇威(George Hu),鄭人碩(Cheng Jen-Shuo),黃瀞怡(小薫)

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