八仙塵爆善款報告遭爆僅2張A4　新北市府駁：官網資訊一清二楚

▲八仙塵爆善款資訊可上官網查詢。（圖／翻攝八仙塵爆服務網）

政治中心／綜合報導

高雄氣爆案善款支出報告遭爆只用14張A4紙，「美麗島電子報」董事長吳子嘉還批前高雄市長陳菊是爛咖。對此，有批踢踢網友則反問，八仙塵爆善款的收支運用只有2張A4報告，要「吳什麼什麼時候也檢討一下」，新北市社會局27日下午緊急發出聲明駁斥，所有善款明細都在官網，資訊一清二楚，希望外界不要以訛傳訛。

社會局長張錦麗表示，在社會局和市府的官網裡，有「八仙粉塵氣爆捐款專案資訊服務網」，內容包含善款的運用、善款管理委員會成員名單以及11屆委員會會記錄、答客問、焦點新聞和善款查詢等，其中光捐款人查詢部分就詳列了18,084筆，「希望外界不要以訛傳訛，或別有居心，手機上網點一下即可看得一清二楚。」

張錦麗指出，八仙臣爆善款來自各界的善心企業、團體、宗教、宮廟、甚至個人捐助，共獲得18億5,409萬多元，捐款人多達18,084人，歷經11次委會議決議，已使用善款在依燒傷指數分級補助、生活照顧費用、往生者撫慰金、照顧陪伴費、非健保給付醫療費用等，共用了17億5,523萬多元，剩下9,730萬2,053元，依第1屆第11次會議決議以傷者生活扶助為主，將待第2屆第1次會議由委員會決議使用。

張錦麗提到，除了社會局官網可供檢視外，新北市政府府在八仙塵爆事件後即設有627專案網站，其中也連結了社會局「八仙粉塵氣爆捐款專案資訊服務網專區」，包含各分頁相關資訊可供民眾檢視，也會定期更新。