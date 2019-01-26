影／政委唐鳳驚爆咬傷前女友　胞弟也涉4度強吻女童

政治中心／綜合報導

行政院政務委員唐鳳驚傳咬傷前女友，無獨有偶，唐鳳的胞弟去年9月也涉嫌當著兒子面前4分鐘內強吻女童4次，直到被該女童媽媽發現喝斥後才停止，警方接獲報案後依強制猥褻罪嫌送辦，全案正由士林地檢署檢察官指揮偵辦中。

▼唐嫌為行政院政委唐鳳胞弟。（圖／翻攝自GitHub網站）



34歲的唐姓嫌犯是行政院政委唐鳳胞弟，在教育界頗有名氣。在監視器畫面中，唐嫌原本在看著3歲兒子玩耍，見到年輕媽媽帶著4歲、2歲女童前來後，趁媽媽不注意抱起4歲女童，竟涉嫌嘴對嘴強吻。

女童當下並未哭喊，不料唐嫌竟4分鐘內連續強吻4次，女童只能不斷擦拭嘴角無法抗拒，直到媽媽發現後上前喝斥制止，帶著女童離開，事後爸爸在網路發文：「有位男性帶著女兒來玩耍，居然莫名其妙靠近我女兒，」

▼女童爸爸在社團發文提醒。（圖／翻攝自臉書社團）

▼唐姓嫌犯在底下回文澄清。（圖／翻攝自臉書社團）



對此唐嫌看到貼文後在底下澄清：「昨天帶小孩散步運動，在太子廟玩了一會，兩位孩子一起吃龍眼乾，三人互動了一陣子，我想跟小孩們玩，一時沒多留意適當性，就把小孩抱起又放下。雖然沒有惡意，也沒有其他意思，但這舉動沒先詢問孩子與媽媽同意，是我的疏忽與不禮貌，非常抱歉！」

警方表示，案發後女童母親到警局報案，當下開立報案三聯單，並通報通報社工介入，由於涉及強制猥褻幼童，已經傳喚唐姓男子到案說明，全案由士林地檢署檢察官指揮偵辦中。唐鳳政委辦公室當時回應，此事已進入司法程序，不願多做評論。

▼監視器拍下疑似第一次強吻畫面。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼女童被唐姓嫌犯抱起，疑似第二次強吻。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼趁媽媽不注意嫌犯涉嫌第3次強吻。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼淡水女童疑似遭唐鳳胞弟4度強吻。（圖／記者陳豐德翻攝）

