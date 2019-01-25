中古車商販毒繳310萬元求交保　法官駁回：有高度逃亡的可能

▲中古車商販毒遭判12年後，聲請交保回家團圓，遭法官打臉駁回。（示意圖／達志影像）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓中古車商遭警方查獲37公斤3級K他命毒品後羈押，一審判他12年徒刑。蔡男竟以自己坦認犯行，繳回310萬犯罪所得、「上有年邁父母、下有小孩」的說法，向法官求情，希望能在過年前交保，返家吃除夕團圓飯。台中地院認為，重罪伴隨逃亡高度可能性，蔡男持有毒品數量多，危害社會甚鉅，駁回交保聲請，讓他返家團圓夢碎。

蔡姓男子2018年間因涉嫌販賣毒品，遭警方查獲37公斤大量K他命，11月9日遭台中地檢署聲押獲准。蔡在案件審理期間十分配合，坦認所有犯行，並繳回301萬元犯罪所得，台中地院判他12年徒刑，全案可上訴。

蔡姓男子疑似想回家跟父母、小孩團圓吃農曆除夕年夜飯，共享天倫樂，日前向法官聲請具保停押。他表示，本身是中古車商的他有正當職業，家裡有年邁父母及年幼子女要扶養，他只是「一時」利慾薰心，沒有逃亡之虞外，更配合審理坦承犯行，犯後態度良好，沒有不押就難追溯、審判、執行的理由。希望法官讓他交保、限制住居等，讓他可以回家與親人團圓過年。

合議庭法官認為，蔡男因販毒一審判12年徒刑，重罪常伴隨逃亡的高度可能；蔡男遭查獲37公斤大量K他命，維和社會治安甚鉅，經審酌後仍認為羈押處分適當、必要且合乎比例原則。他的職業、家庭狀況都不是法定審酌是否應予繼續羈押的事項，也難用蔡的家庭狀況等理由，來判斷是否有羈押原因跟必要性，最後駁回他的聲請，裁定繼續羈押。

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