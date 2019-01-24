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鄭惠中被爆「住豪宅」　應曉薇：協助弱勢的階段任務告一段落

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▲▼資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲資深藝人鄭惠中到文化部親自向鄭麗君道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」，在關懷藝人春節餐會上，公開甩了文化部長鄭麗君一巴掌，引起外界譁然。議員應曉薇表示鄭惠中是「低收入戶」，但卻被爆出她住家在台北市精華地段，要價高達7000萬。消息曝光後，台北市議員應曉薇表示，自己是基於弱勢協助，「階段性任務告一段落」。

應曉薇受訪時透露，67歲的鄭惠中因車禍導致坐輪椅10年，領有身障卡，也是臺北市的低收入戶，月領社會局補助6千元。鄭惠中23日赴文化部向鄭麗君道歉撲空，但她一現身就遭現場民眾狠嗆「丟臉」。

▲▼ 應曉薇表示，基於協助弱勢才接受鄭惠中陳情，且經社會局確認為本市低收入戶、領有身障卡市民。（圖／應曉薇提供）

▲應曉薇表示，基於協助弱勢才接受鄭惠中陳情，且經社會局確認為本市低收入戶、領有身障卡市民。（圖／應曉薇提供）

據了解，鄭惠中住家是位於捷運站附近的精華地段，近2年的成交行情落在6-7000萬，1樓還有警衛管理，引發外界質疑她「低收入戶」身分的真實性。

應曉薇也發表聲明指出，服務團隊接受鄭惠中女士陳情，並且經社會局確認為本市低收入戶、領有身障卡市民，因此針對鄭惠中女士的市民服務案件做以下處理，第一、提供鄭惠中女士平台召開道歉記者會，並讓陳情人說明事由；第二、陪同鄭惠中女士主動前往分局說明，並赴地檢署接受調查；第三，次日陪同鄭惠中女士再度親自到文化部向鄭部長表達歉意。

▲▼ 應曉薇表示，基於協助弱勢才接受鄭惠中陳情，且經社會局確認為本市低收入戶、領有身障卡市民。（圖／應曉薇提供）

應曉薇指出，基於對於弱勢提供協助並且肯定鄭惠中女士勇於道歉之態度，完成以上市民服務案件，最終希望能放下對立，回歸理性溝通，一起為中華民國更美好的未來努力，感謝這兩天民眾的打氣及熱心律師對鄭惠中女士無償援助，「本服務團隊及律師階段性任務在此告一段落」，24日將另有陳律師團隊提供援助，期盼司法能秉公處理，再次誠摯感謝各位支持應曉薇的所有好朋友。

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