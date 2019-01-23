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MacBook Pro Touch Bar版爆災情　螢幕出現「舞台燈光」

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▲最高現折16,400元！德誼為MacBook Pro 2018 Touch Bar版推師生價 。（圖／業者提供）

▲MacBook Pro Touch Bar版的螢幕排線出現災情。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

MacBook Pro再爆災情！有國外用戶發現，2016年發表配有Touch Bar的MacBook Pro及後續機種，在使用一段時間後會出現類似「舞台燈光」的螢幕亮度不均問題，維修金額高達600美元，相當嚇人。

綜合外電報導，知名拆解網站iFixit指出，會造成這種類似「舞台燈光」的螢幕亮度不均問題，是因為2016年發表的MacBook Pro 配有Touch Bar的版本，相較於過去的機型，這次使用的是較薄且脆弱的柔性排線。而這些排線是纏繞在電路板上，因此每開合一次電腦，這些排線就會受到拉扯和彎曲，經過長期使用，這些排線逐漸受損，因而導致螢幕顯示出現問題。

iFixit更指出，這些排線問題最初只是出現「無檯燈光」般的效果，再來則是螢幕出現閃爍，最後則是整個顯示器完全失靈。更糟的是，原先遇到這類狀況，只要花費約6美元更換排線即可解決，但因為蘋果為推出Touch Bar而將MacBook Pro內部重新設計，導致現在排線出現故障必須要花費600美元更換整個顯示器。

科技網站《9to5mac》指出，目前看來這類問題目前並沒有太多用戶收到影響，但蘋果DIY維修大師Louis Rossmann已經發起要求蘋果延長保固的請願書，目前已獲得數千個連署簽名。

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關鍵字：MacBook Pro,舞台燈光,Touch Bar,維修,更換,螢幕,排線

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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