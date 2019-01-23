鄭麗君挨巴掌　羅智強：馬英九被獨派「丟鞋」民進黨有譴責嗎？

▲鄭惠中呼文化部長鄭麗君巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中甩一巴掌，臉上留下巴掌印，引發外界譁然。台北市議員羅智強23日在臉書表示，「就在兩天前，獨派還朝馬總統丟鞋！」陳建仁、楊翠也在場，楊翠有譴責丟鞋者嗎？民進黨最能幹的就是雙重標準。

羅智強痛批，「我在2013年也曾被綠營人士『巴頭』，民進黨的眾鬼們有放過一聲屁嗎？」鄭麗君被「巴臉」是「金枝玉葉」；羅智強被「巴頭」是「活該倒楣」；馬英九被「巴鞋」是「剛好而已」。

羅智強說，「我反對暴力，反對巴鄭麗君的臉，但我更要說的事，民進黨的一眾假道學給我閉嘴！」最沒資格譴責暴力的，就是民進黨這群鼓勵暴力的政客！這群雙重標準鬼，是暴力的始作俑者！

華視22日舉行春節餐會，宴請國內資深藝人。文化部長鄭麗君到場，依慣例逐桌向藝人寒喧敬酒時，突遭鄭惠中甩一巴掌，她雖表情驚訝仍保持風度，用手摀著左臉頰說「怎麼可以這樣」，隨後強忍鎮定，繼續頂著紅腫的左臉逐桌敬酒，待15分鐘後才離開。

鄭惠中之後受訪稱，不滿鄭麗君「去蔣化」廢除中正紀念堂，「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人都不會覺得我做錯事。」當晚，她先主動到大安分局說明，並對媒體表示「自己打人就是不對」，稍晚再到北檢向檢察官說明事發經過與原因。檢察官考量有低收入戶證明的鄭惠中可能涉及傷害、公然侮辱、妨害公務等罪，但自行到案，因此先行請回，但對她限制出境，後續將盡快傳喚相關證人釐清案情。