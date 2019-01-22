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日本東京、東北爆「蘋果病」疫情…一開始像感冒　孕婦可能流產

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▲▼傳染性紅斑,蘋果病。（圖／日本國立傳染病研究所網站）

▲日本爆發傳染性紅斑疫情，孩童、青少年為好發族群，而孕婦受感染可能造成胎兒不良影響。（圖／日本國立傳染病研究所網站）

國際中心／綜合報導

俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑（Erythema infectiosum）目前在日本爆發大規模流行；日本國立傳染病研究所指出，自去年10月以來，蘋果病患者快速增加，與前年同期相比成長約9倍，若孕婦感染，可能對胎兒造成不良影響，最嚴重可能導致流產。

綜合日媒報導，傳染性紅斑是由細小病毒B19感染引發的傳染性疾病，多數患者會出現發燒等類似感冒症狀，臉頰處也會出現大片紅疹。雖然孩童和青少年為好發族群，但若是孕婦遭感染，最嚴重可能導致流產或死胎。

厚生勞動省表示，蘋果病主要透過飛沫或接觸傳染，患者大約在出疹前一周，會出現輕微發燒等類似感冒症狀，此階段是最具傳染力的時期，因此病毒可能在患者未察覺的情況下擴大傳染，而出現紅疹後則幾乎沒有傳染力。

國立傳染病研究所表示，自去年10月開始蘋果病確診人數大幅增加，至去年12月為止3個月內日本全國合計增加2萬6400例，是前年同期的9倍之多。以日本各都道府縣每一醫療院所來看，以宮城縣、新潟縣、東京都和山梨縣疫情最嚴重，顯示蘋果病正在東北地區和東京首都圈流行。

位於東京都江東區的小兒科診所表示，往年一年之內感染蘋果病的患者僅有個位數，但最近4個月來已經有超過30名患者就醫，其中大多是幼兒至國中生的孩童，且幾乎都是到了出現紅疹才就診。

一般而言，兒童及成人受到感染並無危險性，通常經過治療、多休息便可痊癒，但若是孕婦受到感染，病毒很可能會透過胎盤感染胎兒，最嚴重的情況可能發生流產。根據厚生勞動省過去一項調查，在69例胎兒感染蘋果病的案例中，流產或死胎就有49例，機率高達七成。除此之外，蘋果病也可能導致愛滋病、白血病等免疫力低落的或者，出現更加嚴重的貧血症狀。

蘋果病目前尚無疫苗，日本藤澤市民醫院傳染疾病專科醫師清水博之表示，孕婦應避免到人多的地方，且外出後要勤洗手，遠離有感冒症狀的人，若必須接觸人群，則務必確實戴上口罩。

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關鍵字：蘋果病,傳染性紅斑,日韓要聞

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