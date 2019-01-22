三芝偏僻山路擄走「17歲女護專生」！　渣男膠帶綑綁她手腳

突發中心／新北報導

新北一名簡姓搶匪才剛假釋出獄，沒想到居然又在三芝區一處偏僻山路強押17歲的林姓馬偕女護專生，甚至持棒球棍毆打對方、逼問提款卡密碼劫財。士林地檢署偵查終結，認定事證明確，依加重強盜罪起訴簡男。

回顧案發當時，機警的林姓少女被擄上車後機警呼救，得以讓3名路人記下簡男車牌並報警。擄走過程中，簡男不斷威脅「再叫打死妳」，並用膠帶、布條綑綁少女手腳，球棍毆打逼問提款卡密碼，造成林女頭部、背部與左腳有多處傷痕；由於路線已經被警察掌握，讓他不得不將人丟包在基隆八堵國小後逃逸，甚至央求少女不要報警。

▲擄走護專女學生劫財遭起訴。（圖／東森新聞）



簡男落網後供稱，缺錢才會動手，選擇學生是因為比較好下手。其實這也不是他第一次犯案，早在2004年就曾在士林夥同友人撞倒何姓婦人後，搶走2000元現金，之後還開車輾壓對方；誇張的不僅這樣，當時他還搶奪到場圍捕員警的手槍，持藍波刀砍傷人，最後被射中小腿遭逮，也因此案判刑18年。

入監服刑一段時間，好不容易假釋出獄簡男仍沒有反省、悔改。檢方近日偵查終結，認定全案罪證明確，依加重強盜罪起訴簡男。

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