陸女花3天從屏東走到大武迷路　暖警送到多良車站

▲陸女徒步旅遊圓夢迷路，警方熱情護送。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

來自中國大陸的24歲李楊薇，因喜愛台東風景及人文特別在就業前的空檔來台徒步旅遊圓夢，但行經多良村大溪社區時迷路，無奈之下只好向警方求助，警方熱心的協助接送到目的地，並熱情跟李女講解在地方情，讓李女萬般感謝。

▲陸女徒步旅遊圓夢迷路，警方熱情護送。（圖／記者楊均典翻攝）

台東縣警察局大武分局多良派出所警員姜林一源、陳文明於日前執行巡邏勤務，接獲來自中國大陸黑龍江省的李楊薇至多良派出所請求協助，李女由屏東來台東欲前往多良火車站旅遊，行經多良村大溪社區時迷路。

來自大陸黑龍江省的李女今年24歲，喜歡至各地旅遊，今年趁著就業空檔隻身來台灣徒步旅遊，李女揹著大包包從屏東出發，耗時三天才走到多良派出所，李女表示這趟旅程非常辛苦，但也趁著這次機會來鍛鍊自己的毅力及耐心，未來可能也沒甚麼機會有這麼長的假期，所以非常把握這趟行程，當作就業前給自己的禮物。

李女表示屏東到台東路上風景非常宜人，雖然沿途路況險惡但完全不影響他欣賞美景的心情，而這次在前往多良火車站時迷路，所以才前往多良派出所請求警方協助，在員警的幫助下，終於順利抵達多良火車站，李女開心的表示感謝台灣警察熱心幫助與貼心服務，下次一定還會再來台灣旅遊。

大武警察分局提醒民眾，南迴公路道路彎曲且多處施工，行經道路時應加倍小心，以免發生交通事故，民眾若是遇到任何困難，警方都很樂意提供協助。