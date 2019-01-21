　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

陸女花3天從屏東走到大武迷路　暖警送到多良車站

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲陸女徒步旅遊圓夢迷路，警方熱情護送。（圖／記者楊均典翻攝）

▲陸女徒步旅遊圓夢迷路，警方熱情護送。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

來自中國大陸的24歲李楊薇，因喜愛台東風景及人文特別在就業前的空檔來台徒步旅遊圓夢，但行經多良村大溪社區時迷路，無奈之下只好向警方求助，警方熱心的協助接送到目的地，並熱情跟李女講解在地方情，讓李女萬般感謝。

▲陸女徒步旅遊圓夢迷路，警方熱情護送。（圖／記者楊均典翻攝

▲陸女徒步旅遊圓夢迷路，警方熱情護送。（圖／記者楊均典翻攝）

台東縣警察局大武分局多良派出所警員姜林一源、陳文明於日前執行巡邏勤務，接獲來自中國大陸黑龍江省的李楊薇至多良派出所請求協助，李女由屏東來台東欲前往多良火車站旅遊，行經多良村大溪社區時迷路。

來自大陸黑龍江省的李女今年24歲，喜歡至各地旅遊，今年趁著就業空檔隻身來台灣徒步旅遊，李女揹著大包包從屏東出發，耗時三天才走到多良派出所，李女表示這趟旅程非常辛苦，但也趁著這次機會來鍛鍊自己的毅力及耐心，未來可能也沒甚麼機會有這麼長的假期，所以非常把握這趟行程，當作就業前給自己的禮物。

李女表示屏東到台東路上風景非常宜人，雖然沿途路況險惡但完全不影響他欣賞美景的心情，而這次在前往多良火車站時迷路，所以才前往多良派出所請求警方協助，在員警的幫助下，終於順利抵達多良火車站，李女開心的表示感謝台灣警察熱心幫助與貼心服務，下次一定還會再來台灣旅遊。

大武警察分局提醒民眾，南迴公路道路彎曲且多處施工，行經道路時應加倍小心，以免發生交通事故，民眾若是遇到任何困難，警方都很樂意提供協助。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
許瑋甯困憂鬱症2年　曝原因「不是不想出來」
KTV自拍！長髮女「慘白陰笑」入鏡　中壢人曝：曾合照多1隻手
億萬富豪自轟！左手拿槍爆頭「燒洞慘死」　友人：他不是左撇子

關鍵字：徒步旅遊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

NBA／封館攪局　安東尼重返丹佛出賽恐難成行

10月22064對新人結婚　創近8年單月新高

Selina廣發喜帖　演藝圈前男友前女友齊聚一堂

世界大賽／遊騎兵砲火沒帶出門　首戰打擊冷清清

炫富秀台幣宣傳　越南新娘慫恿　觀宏專案變撈錢專案

影／汽機車路口擦撞！零件噴飛「火花濺出」　女騎士騰空翻2圈墜地

盜賣豪宅法拍屋！結案績效超狂…竟是吃案王　36歲北院書記官：工作壓力很大

「幫我口交或被我強姦！」　淫姊夫持刀性侵未成年小姨子

快訊／新莊四維路驚傳「西瓜刀砍人」　地面留大片血跡

陸女花3天從屏東走到大武迷路　暖警送到多良車站

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

炫富秀台幣宣傳　越南新娘慫恿　觀宏專案變撈錢專案

影／汽機車路口擦撞！零件噴飛「火花濺出」　女騎士騰空翻2圈墜地

盜賣豪宅法拍屋！結案績效超狂…竟是吃案王　36歲北院書記官：工作壓力很大

「幫我口交或被我強姦！」　淫姊夫持刀性侵未成年小姨子

快訊／新莊四維路驚傳「西瓜刀砍人」　地面留大片血跡

陸女花3天從屏東走到大武迷路　暖警送到多良車站

「無頭男」翹二郎腿看書　屏東演藝廳驚悚指數破表

暖心所長串起花東社福　護送「寒士」返家過年

浩鼎案士檢本已擬好上訴理由　6次會議「決定自我節制不上訴」

比基尼登山客墜山谷身亡　鄰居感嘆：是個乖巧孝順的女孩子

2019才過半個月店家接連漲價　公平會要查台灣14萬家餐飲業

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

影／已知最深「藍洞」達300米　孫悟空拔定海神針就在這裡

最強SOLO新人！姜丹尼爾四月單飛出道　朴志訓2月開個人FM

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

「大魚的祝福」亮燈開展　黃偉哲：成為安平新地標

寒冬送暖！合庫協助花蓮基層少棒紮根　捐贈球衣球鞋

回應林濁水高級酸　韓國瑜：富貴人家不懂基層心態

面積逾10萬平方米　2千年前「新莽時期」鑄幣廠文物曝光

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

三寶騎士逆向閃2車用腳轉彎　駕駛嚇爆「差點買下一條人命」

社會熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　..

G哥最後發文：決定睡中央山脈最..

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血..

比基尼攻頂原因曝光！她4年換9..

軍人捷運現清槍　長腿短裙妹遭殃

熱褲妹亂傳話　遭3女圍毆抓髮拖..

比基尼登山客墜谷！雪羊PO文回..

情侶機車遊安平　撞車女死、男傷

比基尼登山客凍僵亡　搜救員紮營..

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高..

男汽旅自戕　媽前一夜問：回家吃..

玉管處：比基尼登山妹未申請入山

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

「快看樹懶X」下秒撞車！警一問兒全招

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

許瑋甯罹憂鬱症：我不是不想出來

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面