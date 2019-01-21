▲HTC DeepQ攜彰基推「蘭醫師」，全台首位跨院AI對話機器人。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／彰化報導



宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊，今天（21日）宣布攜手彰化基督教醫院推出LINE Bot「蘭醫師」，主要是全台首創橫跨10間醫院的人工智慧AI+區塊鏈醫療照護對話機器人，透過DeepQ醫療區塊鏈技術，提供從AI科別導診、看診前問題筆記、到診後個人衛教各種服務。

HTC DeepQ團隊，這次攜手彰基醫院推出的「蘭醫師」AI+區塊鏈醫療照護對話機器人，主要是結合醫療區塊鏈資訊安全，一鍵啟動10間醫院全面照護，全面升級就醫前、中、後的全程醫療照護品質與經驗。



HTC健康醫療事業部總經理張智威表示，這次是全台灣首次將AI+區塊鏈的技術應用在對話機器人上，DeepQ不只在醫療AI及VR應用方面不斷的創新突破，這次DeepQ區塊鏈團隊更與臺灣大學及史丹佛大學（Stanford University）合作，共同開發多層次醫療區塊鏈（Multilayer Blockchain for Healthcare）技術。

張智威強調，這個技術有助解決傳統區塊鏈特性與醫療資料隱私性衝突的問題，讓醫療資料可以跨院之外，更提升民眾醫療資料的保護，將醫療照護從單一醫院院內延伸到院外照護、建構出完整的醫療照護網，這是朝精準醫療邁進的重要里程碑。

▲彰化基督教醫院。（圖／記者姚惠茹攝）

彰基院長陳穆寬醫師表示，台灣醫療人力不足嚴重，未來希望透過「蘭醫師」將照護品質全面升級，讓民眾不只在醫院可以有最好的醫事人員照護，讓民眾還沒踏入醫院前，就能幫自己及親友啟動照護旅程，從看診前筆記，到就醫後的精準衛教資料及個人化藥物資訊都可以完整串連，更透過對話互動的方式，把溫暖及同理心帶入生活中。



「蘭醫師」的操作方法很簡單，只要民眾從手機點開LINE，然後搜尋@cch.org.tw，就可免費擁有個人的AI醫療助理「蘭醫師」，從過去片段式照護經驗，改變成透過與LINE中的「蘭醫師」互動對話的方式，啟動串連照護旅程。

▲ 全台首位跨院AI對話機器人「蘭醫師」，提供AI科別導診。（圖／HTC DeepQ提供）

AI科別導診

透過「蘭醫師」AI科別導診的功能，導引掛進正確的科別，不一定需要去現場掛號或者打電話詢問掛號櫃台科別的建議，民眾將有自己專屬的「蘭醫師」提供全年無休的個人化醫療照護管理。另考慮到民眾的使用習慣，也可在LINE中管理自己及家人的門診掛號，讓家庭照護網可以緊密連結在一起。

▲ 全台首位跨院AI對話機器人「蘭醫師」，提供看診前問題筆記。（圖／HTC DeepQ提供）



看診前問題筆記

「蘭醫師」不但會在看診前提醒看診，更會系統性詢問民眾看診的相關問題，協助民眾紀錄相關問題，在就醫民眾還沒進入診間前，就能把相關問題送給門診醫師，在緊湊的看診時間內，大幅提升醫病溝通的效率和診療品質。

▲ 全台首位跨院AI對話機器人「蘭醫師」，提供診後個人衛教。（圖／HTC DeepQ提供）



診後個人衛教

民眾踏出診間後，「蘭醫師」就會主動送上個人化的衛教資料及用藥資訊，讓民眾可以管理個人化照護資訊，不用擔心衛教單張不見，或者無法對照藥品照片等問題。彰基的照護團隊藉由這樣的擴增應用，做到精準衛教，針對不同民眾提供合適的衛教資料。回到家後，「蘭醫師」也會主動關心詢問症狀是否改善，並將症狀變化紀錄起來，作為下次回診之參考。