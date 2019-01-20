小股民戰勝上市公司＋趙薇！　龍薇收購祥源案一審判賠220萬

▲趙薇旗下龍薇傳媒收購祥源文化公司爆出的虛假訊息案一審敗訴。（圖／翻攝自微博／趙薇）

記者馬叔安／綜合報導

藝人趙薇旗下龍薇傳媒收購祥源文化公司爆出的虛假訊息案，杭州法院日前一審判祥源文化應賠償原告約48.8萬元人民幣（約新台幣220萬元），趙薇對部分案件裁定的債務承擔連帶責任。專家指出，在這次事件中股民的獲勝，有望激勵更多普通投資者拿起法律武器，捍衛自己的合法權益，具有重大意義。

《中新社》指出，趙薇旗下的龍薇傳媒在2016年底，收購祥源文化的前身萬家文化，調查顯示，在控股權轉讓過程中，龍薇傳媒通過萬家文化在2017年1月12日、2月16日公告中披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，包括未披露真實融資規模和融資狀態等，最終該收購案被叫停。

祥源文化股價隨之下跌，從2017年1月12日到同年3月31日宣告股權轉讓終止，祥源文化的股價從每股18元附近一度沖高至每股25元，最終跌到了每股13元附近，區間最大跌幅近五成，截至本月18日，收盤於每股4.3元，股價暴跌近83%，市值蒸發超百億元。

▲祥源文化於2017年第10屆廈門國際動漫節的攤位。（圖／翻攝自浙江祥源文化股份有限公司網站）

《人民日報》表示，祥源文化於8月4日因信息披露違法再次被證監會處罰，符合相應條件的投資者可以另案起訴索賠，在三年訴訟時效內，索賠規模還將進一步擴大。

申萬巨集源證券研究所市場研究總監桂浩明指出，本案由於涉及娛樂明星，引發市場廣大關注，屬於標桿性案件。律師厲健則表示，雖然預計祥源文化、趙薇可能上訴，但是一審勝訴判決非常鼓舞人心，對後續案件無疑具有積極指引作用。股民告贏上市公司和明星趙薇，是2019年資本市場備受關注的事件，在證券投資者維權史上具有重大意義，有助於推進今後證券市場規範發展。

▲趙薇旗下龍薇傳媒收購祥源文化公司爆出的虛假訊息案一審敗訴。（圖／翻攝自微博／趙薇）

「祥源文化」創立於1992年，註冊資本6.48億元人民幣，是上交所A股主板上市公司，公司業務涵蓋互聯網文化（動漫、遊戲、閱讀、教育等）和互聯網金融（黃河金融、融易聯）兩大核心業務板塊。