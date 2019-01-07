　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

趙薇親哥涉炒作唐德影視股價　深交所發函「要求說明」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼趙薇哥哥趙健，唐德影視董事。（圖／每日頭條／CFP）

▲趙薇哥哥趙健（左），唐德影視（右）。（圖／每日頭條／CFP）

大陸中心／綜合報導

浙江唐德影視股份有限公司4日遭深圳證券交易所（深交所）發函，要求董事長兼總經理吳宏亮，以及大陸演員趙薇哥哥趙健在內的9位董監，說明增持上市公司股份「不少於1億元的承諾」至今未完成的狀況，並懷疑有「誤導及忽悠投資者的情形」

根據《每日經濟新聞》報導，深交所指出，趙薇的哥哥趙健在「沒有完成增持承諾」的情況下，依然在2018年12月底，完成「減持計劃」，因此要求說明「減持股份的原因」，以及是否有通過披露增持計劃炒作股價的情形存在。

▲▼趙薇哥哥趙健，唐德影視董事。（圖／每日頭條）

▲趙薇哥哥趙健。（圖／每日頭條）

除了趙健被盯上，趙薇的前嫂子陳蓉、曾任高管的李釗以及機構投資者「睿石成長」等大股東，也在去年下半年出售唐德影視股票。在業績乏力的情況下，股東還接連拋售，使唐德影視股價雪上加霜；截至1月4日收盤，市值已縮水至27.52億元人民幣，超過年初縮水幅度的65%。

▲▼浙江唐德影視。浙江唐德影視董事長吳宏亮。（圖／CFP）

▲浙江唐德影視董事長吳宏亮。（圖／CFP）

2018年7月2日，唐德影視稱，包括控股股東、實際控制人、董事長兼總經理吳宏亮，董事趙健，董事、副總經理兼董事會秘書李蘭天在內的9位董監高承諾，會在未來6個月內「增持公司股份」，金額不低於1億元人民幣，同時承諾，增持期間及在增持完成後的6個月內，不會轉讓所持公司股份，現在承諾卻成為一場空

當時唐德影視股價，已由2018年年初每股約20元跌至每股約12元。主要原因出在「演員負面消息纏身」、《巴清傳》能否播出遭質疑、范冰冰「陰陽合同」事件等，輿論危機直接影響股價。

董監提出的「增持計劃」並沒有提振投資者信心，股價反而一直下跌。距離增持承諾到期還有半個月時，2018年12月中旬，公司稱因「資本市場大幅波動，加之受影視行業輿情的影響」，9位董監高承諾增持人增持資金籌措進度低於預期，無法在原定期限內完成增持計劃，將增持期限延長至2019年4月30日；這時唐德影視的股價已經跌至每股不到8元。

▲▼浙江唐德影視。（圖／CFP）

▲浙江唐德影視。（圖／CFP）

在沒有如期完成增持承諾的情況下，9月份時趙健還提交了《股份減持計劃告知函》，以「個人融資需要」為由，在3個月內將持有的唐德影視股票減持四分之一，並在2018年12月底完成減持計劃，減持股份120萬股，占唐德影視總股本0.3%

「沒兌現承諾增持反而減持」引起深交所的注意，4日對唐德影視下發關注函，要求說明增持計劃的實施進展，以及沒如期增持的原因，要增持人說明，在首次披露增持計劃時，有沒有對增持的可行性進行充分分析和論證，是否存在誤導或忽悠投資者的情形

深交所還要求說明趙健減持股份的原因，此舉是否違反承諾，是否有通過「披露增持計劃炒作股價」的情形

ET快訊
金球獎／女女床戰艾瑪史東！奧莉薇亞柯爾曼《真寵》奪喜劇影后
曹西平60歲生日「家人全沒了」　3明星夫妻陪伴惹哭他
女神級牙醫溢出E罩杯！渾圓飽滿被導播狂攝　網：牙痛了
金球獎／完整名單即時更新

關鍵字：趙薇,唐德影視,股價,趙健

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

中美貿易戰懶人包／川普祭「301條款」燃火苗　連燒9個月今啟動談判　

華聞快遞／重慶再推企業減負政策　「有困難」可申請延期繳稅

加拿大議員代表團訪中「聯繫雙方關係」：會適時討論被捕公民

趙薇親哥涉炒作唐德影視股價　深交所發函「要求說明」

砸360萬救白血病女兒　妻想繼續借錢遭夫暴打：不救了！沒錢

車禍毀容男整形40次娶正妹　網友酸：對方是有錢人？

美貿易代表團抵達中國商務部　談判聚焦技術、農業、能源

中美貿易戰延燒9個月　環時：雙方都吃虧！離達成協議更近了

南華早報：中美貿易談判2月前可達成共識　為達佛斯論壇鋪路

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

中美貿易戰懶人包／川普祭「301條款」燃火苗　連燒9個月今啟動談判　

華聞快遞／重慶再推企業減負政策　「有困難」可申請延期繳稅

加拿大議員代表團訪中「聯繫雙方關係」：會適時討論被捕公民

趙薇親哥涉炒作唐德影視股價　深交所發函「要求說明」

砸360萬救白血病女兒　妻想繼續借錢遭夫暴打：不救了！沒錢

車禍毀容男整形40次娶正妹　網友酸：對方是有錢人？

美貿易代表團抵達中國商務部　談判聚焦技術、農業、能源

中美貿易戰延燒9個月　環時：雙方都吃虧！離達成協議更近了

南華早報：中美貿易談判2月前可達成共識　為達佛斯論壇鋪路

金球獎／1個角色準備14年！葛倫克蘿絲《愛．欺》奪下戲劇影后

人妻謊稱被直銷綁架　癡情夫千里救妻慘發現「綠光」真相

比日本還變態!？台製內褲大戰遊戲將登Switch

遠傳、台灣之星1/9啟動全台災防告警訊息測試　用戶毋須驚慌

衝暖冬遊補助！遠航國內線機票6折　台北-澎湖「2人成行」來回4千

內視鏡剝離術刮掉整片癌細胞！　醫師曝「3種癌症」最適合

新iPhone最新渲染圖有3鏡頭　外型考驗果粉接受度

未揭露質押大同股票遭告發財報不實　華映重訊澄清

座艙長為老公付出千萬「協議分居、離婚」　失業莽夫坦承殺妻

說・流行／世界上第一家「概念店」10 CORSO COMO　從米蘭開到台灣

大陸熱門新聞

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

妻子爆科員夫睡14代購！怒向大..

海底撈電視突播A片　網：真貼心

北京故宮彩妝停產　合作方急發聲

想讓丈夫回家　她狠賞3月嬰巴掌

蔡不允一國兩制　陸官媒：要懲戒

大陸民眾肯在運動上花錢　馬拉松..

中美經貿談判將登場　美官員抵北..

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

大陸體育創投陷入「低谷徘迴」

毀容男整形40次娶正妹　網友不..

肝癌父「停化療」救6歲重病兒

90後十大魯蛇詞彙貼切又悲催

更多熱門

相關新聞

環時：蘋果賣不好怪陸　邏輯有問題

蘋果股價3日大幅跳水9.96%，連帶美股普跌、道瓊跌幅達2.8%。蘋果指出，由於「中國市場銷售的疲軟」，將2019年第一季收入預期下調。對此，《環球時報》回擊，「蘋果在華銷售好時被認為是它的手機本身好，賣得不好了，就成了受到中國經濟放緩的拖累，這個邏輯是很成問題的。」

趙薇「開前門」PK嫩妹周冬雨

蘋果將再度翻身？分析師獻3妙計

兩大利空因素　特斯拉開盤重挫逾10％

庫克看衰首財季　蘋果股價盤後重貶逾8％

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

孫生公開「被消失」反骨真相

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

昆凌頂大素顏逛夜市！

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面