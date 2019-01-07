趙薇親哥涉炒作唐德影視股價　深交所發函「要求說明」

▲趙薇哥哥趙健（左），唐德影視（右）。（圖／每日頭條／CFP）

大陸中心／綜合報導

浙江唐德影視股份有限公司4日遭深圳證券交易所（深交所）發函，要求董事長兼總經理吳宏亮，以及大陸演員趙薇哥哥趙健在內的9位董監，說明增持上市公司股份「不少於1億元的承諾」至今未完成的狀況，並懷疑有「誤導及忽悠投資者的情形」。

根據《每日經濟新聞》報導，深交所指出，趙薇的哥哥趙健在「沒有完成增持承諾」的情況下，依然在2018年12月底，完成「減持計劃」，因此要求說明「減持股份的原因」，以及是否有通過披露增持計劃炒作股價的情形存在。

▲趙薇哥哥趙健。（圖／每日頭條）

除了趙健被盯上，趙薇的前嫂子陳蓉、曾任高管的李釗以及機構投資者「睿石成長」等大股東，也在去年下半年出售唐德影視股票。在業績乏力的情況下，股東還接連拋售，使唐德影視股價雪上加霜；截至1月4日收盤，市值已縮水至27.52億元人民幣，超過年初縮水幅度的65%。

▲浙江唐德影視董事長吳宏亮。（圖／CFP）

2018年7月2日，唐德影視稱，包括控股股東、實際控制人、董事長兼總經理吳宏亮，董事趙健，董事、副總經理兼董事會秘書李蘭天在內的9位董監高承諾，會在未來6個月內「增持公司股份」，金額不低於1億元人民幣，同時承諾，增持期間及在增持完成後的6個月內，不會轉讓所持公司股份，現在承諾卻成為一場空。

當時唐德影視股價，已由2018年年初每股約20元跌至每股約12元。主要原因出在「演員負面消息纏身」、《巴清傳》能否播出遭質疑、范冰冰「陰陽合同」事件等，輿論危機直接影響股價。

董監提出的「增持計劃」並沒有提振投資者信心，股價反而一直下跌。距離增持承諾到期還有半個月時，2018年12月中旬，公司稱因「資本市場大幅波動，加之受影視行業輿情的影響」，9位董監高承諾增持人增持資金籌措進度低於預期，無法在原定期限內完成增持計劃，將增持期限延長至2019年4月30日；這時唐德影視的股價已經跌至每股不到8元。

▲浙江唐德影視。（圖／CFP）

在沒有如期完成增持承諾的情況下，9月份時趙健還提交了《股份減持計劃告知函》，以「個人融資需要」為由，在3個月內將持有的唐德影視股票減持四分之一，並在2018年12月底完成減持計劃，減持股份120萬股，占唐德影視總股本0.3%。

「沒兌現承諾增持反而減持」引起深交所的注意，4日對唐德影視下發關注函，要求說明增持計劃的實施進展，以及沒如期增持的原因，要增持人說明，在首次披露增持計劃時，有沒有對增持的可行性進行充分分析和論證，是否存在誤導或忽悠投資者的情形。

深交所還要求說明趙健減持股份的原因，此舉是否違反承諾，是否有通過「披露增持計劃炒作股價」的情形。