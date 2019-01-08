趙薇、周冬雨拍Burberry春節廣告　網：很像恐怖片、各懷鬼胎

▲趙薇、周冬雨。（合成圖／翻攝微博／Burberry）

大陸中心／綜合報導

英國精品Burberry日前宣布大陸女星趙薇、周冬雨成為新年度代言人的消息，還特地以全家福的概念，象徵著家族團圓去拍了新年廣告。照片一發佈，就有不少網友認為這張「全家合照氣氛怪異至極」，像恐怖片宣傳照。

▲ BURBERRY 2019農曆春節形象廣告。（圖／BURBERRY提供，下同）

Burberry於3日在官方微博上表示，「2019年中國新年廣告大片『摩登新禧』正式發布，趙薇與周冬雨以品牌代言人身份，攜手演繹闔家團圓照，互相依偎，親密無間」。其實，這組新年大片是邀請時尚攝影師葛林（Ethan James Green）掌鏡，他一向擅長拍攝哥德式風格，照片既想表達中國新年的氣氛，又想創新突破，最終呈現出弔詭的作品。

微博上有不少網友表示，「只有我覺得全家福一點都不溫暖嗎？像恐怖片，各懷鬼胎，冷漠無情」、「你們是不是對闔家團圓有誤解？」、「感覺是一家子爭家產」、「會讓我想起《血觀音》XD」、「你這是新年還是新喪呢……」；但還是有不少粉絲盛讚趙薇「美死了」、「趙薇太有範兒了」、「趙薇氣質真的好好！」、「Burberry太會選代言人了，趙薇的氣質和品牌相得益彰！」。

趙薇認為，「春節是一年中最重要的節日，家家戶戶歡聚一堂。新年廣告大片拍攝以此為主題，並以全新的方式描繪春節團聚的歸屬感，展現中國新春佳節的縮影。此次和冬雨合作拍攝廣告大片非常愉快，我很喜歡這次經歷！」

此外，周冬雨也說，「全家福是一個很温暖的概念，也是一個很有『儀式感』的時刻。現在的年輕人大多遠離家鄉去大城市奮鬥，每年回家和家人團聚就變得更加珍貴，所以每年一張全家福，也變得更有意義的事情。我最看重的是能夠在新春佳節之際，與我的家人團聚，共度美好時光」。