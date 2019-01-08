　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

趙薇、周冬雨拍Burberry春節廣告　網：很像恐怖片、各懷鬼胎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼趙薇、周冬雨。（合成圖／翻攝微博／Burberry）

▲趙薇、周冬雨。（合成圖／翻攝微博／Burberry）

大陸中心／綜合報導

英國精品Burberry日前宣布大陸女星趙薇、周冬雨成為新年度代言人的消息，還特地以全家福的概念，象徵著家族團圓去拍了新年廣告。照片一發佈，就有不少網友認為這張「全家合照氣氛怪異至極」，像恐怖片宣傳照。

▲▼ BURBERRY 2019農曆春節形象廣告。（圖／BURBERRY提供）

▲ BURBERRY 2019農曆春節形象廣告。（圖／BURBERRY提供，下同）

Burberry於3日在官方微博上表示，「2019年中國新年廣告大片『摩登新禧』正式發布，趙薇與周冬雨以品牌代言人身份，攜手演繹闔家團圓照，互相依偎，親密無間」。其實，這組新年大片是邀請時尚攝影師葛林（Ethan James Green）掌鏡，他一向擅長拍攝哥德式風格，照片既想表達中國新年的氣氛，又想創新突破，最終呈現出弔詭的作品。

▲▼ BURBERRY 2019農曆春節形象廣告。（圖／BURBERRY提供）

微博上有不少網友表示，「只有我覺得全家福一點都不溫暖嗎？像恐怖片，各懷鬼胎，冷漠無情」、「你們是不是對闔家團圓有誤解？」、「感覺是一家子爭家產」、「會讓我想起《血觀音》XD」、「你這是新年還是新喪呢……」；但還是有不少粉絲盛讚趙薇「美死了」、「趙薇太有範兒了」、「趙薇氣質真的好好！」、「Burberry太會選代言人了，趙薇的氣質和品牌相得益彰！」。

▲▼ BURBERRY 2019農曆春節形象廣告。（圖／BURBERRY提供）

趙薇認為，「春節是一年中最重要的節日，家家戶戶歡聚一堂。新年廣告大片拍攝以此為主題，並以全新的方式描繪春節團聚的歸屬感，展現中國新春佳節的縮影。此次和冬雨合作拍攝廣告大片非常愉快，我很喜歡這次經歷！」

此外，周冬雨也說，「全家福是一個很温暖的概念，也是一個很有『儀式感』的時刻。現在的年輕人大多遠離家鄉去大城市奮鬥，每年回家和家人團聚就變得更加珍貴，所以每年一張全家福，也變得更有意義的事情。我最看重的是能夠在新春佳節之際，與我的家人團聚，共度美好時光」。

▲▼ BURBERRY 2019農曆春節形象廣告。（圖／BURBERRY提供）

ET快訊
陳意涵9個月孕肚「平的」！賈靜雯一抱傻眼：肚子到底藏哪
妻狂砍丈夫36刀詐保！「毒死親女兒」騙百萬保險金
子瑜回台灣過年！「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

關鍵字：趙薇,周冬雨,Burberry,摩登新禧

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國邀請金正恩訪京慶生？　陸慷：兩國友好往來很正常！

中國推動IUU漁船港口國措施　禁止入港加油補給與維修

死神來了！男開車把自己輾死　「詭異畫面」驚悚曝光

婚照修成「蛇精臉」！親友沒人認得新娘　新郎更嚇歪：這不是我老婆

華為合作袁隆平進軍農業！　計畫改造鹽鹼地成「1億畝良田」

19歲女大生「多付2萬」指名院長隆鼻　術後3小時離奇死亡

周恩來逝世紀念43週年　人生最後一晚在「台灣」度過

快訊／男子北京小學內砍人！　20孩子受傷「3人重傷」

趙薇、周冬雨拍Burberry春節廣告　網：很像恐怖片、各懷鬼胎

影／金正恩夜奔北京會見習近平　相關維安全面升級

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

中國邀請金正恩訪京慶生？　陸慷：兩國友好往來很正常！

中國推動IUU漁船港口國措施　禁止入港加油補給與維修

死神來了！男開車把自己輾死　「詭異畫面」驚悚曝光

婚照修成「蛇精臉」！親友沒人認得新娘　新郎更嚇歪：這不是我老婆

華為合作袁隆平進軍農業！　計畫改造鹽鹼地成「1億畝良田」

19歲女大生「多付2萬」指名院長隆鼻　術後3小時離奇死亡

周恩來逝世紀念43週年　人生最後一晚在「台灣」度過

快訊／男子北京小學內砍人！　20孩子受傷「3人重傷」

趙薇、周冬雨拍Burberry春節廣告　網：很像恐怖片、各懷鬼胎

影／金正恩夜奔北京會見習近平　相關維安全面升級

桃園活在上世紀？　14天發現「放水流」14死豬3死狗

歡慶連10年銷售正成長　速霸陸Forester 2.0新春車價下殺百萬內

看病前先做功課！4大看診訣竅曝光...問對問題「揪兇手」

檢辦朱松偉案　收錢也收禮：住五星飯店、高價紅酒和蘋果手機

輔大性侵案外案　夏林清告苗博雅求償1元1/22宣判

《波希米亞狂想曲》「被開除導演」感謝金球獎　結果被罵翻

「踢下去就對了！」　國泰世華旭村盃足球賽台東開踢

影／「駕照剛到手」18歲女騎士自撞路樹　拋飛落8公尺深水溝需截肢

贊同不提「九二共識」　張善政：但小英應該要勇敢說出兩岸同屬一中

民眾批拿血汗錢補選弱勢　綠委：稅收超徵與受薪階級無關

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

大陸熱門新聞

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

華為推鯤鵬920　號稱業界最強..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海關劈腿14位女　遭爆收賄幫走..

陸春運21日登場　40天估運3..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

清大獎學金答辯會成「學霸秀場」

關25年國賠2千萬　他嘆早被剝..

雙姝決戰跳舞機　「男友」竟掉出

開車把自己輾死　網驚：死神來了

人妻捉姦　淡定小三薄紗躺床滑手..

婚照修成蛇精臉！新郎崩潰：這誰

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙..

更多熱門

相關新聞

金球／影后緊包！妮可基嫚亮片裝

第76屆金球獎在今天（1／7）登場，本屆紅毯揮別去年響應#MeToo反性騷的一片黑，往多元方向發展，色彩斑斕，但女星以優雅為主，太過豪放的性感已不復見，其中妮可基嫚（Nicole Kidman）、艾瑪史東（Emma Stone）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）影后級大咖都以包緊緊的造型現身。

趙薇親哥涉炒作唐德影視股價

趙薇「開前門」PK嫩妹周冬雨

張韶涵穿4件上衣、3條褲開唱保暖

說流行／2018時尚必知8大頭條

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

心好累！感情出現「8跡象」快分手

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面