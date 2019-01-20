壯漢表白被拒狂騷擾！　持刀威脅反被「心上人＋父母」聯手砍死

▲死者身前經過特殊訓練，體格魁梧。（圖／翻攝自新浪新聞）

大陸中心／綜合報導

在河北張家口讀大學的21歲王女（化名小雨）和26歲王男（化名大丁）在北京打工認識，這期間，小雨不斷受到對方騷擾，甚至還被跟蹤回老家。身高180cm且擁有良好體格的大丁不滿足於「遠遠觀望」，某天持刀翻牆闖入「心上人」家中大院，疑似又上演「瘋狂追求」戲碼，卻遭這一家老小聯合抵抗，最後被砍殺身亡。

綜合陸媒報導，小雨的老家位於河北淶源縣鄧家莊村，2018年的寒假，為了貼補家用到北京一間飯店當服務生，認識了來自黑龍江的大丁。面對對方騷擾，小雨在4月底的一次告白中以「有男友」為由拒絕。但大丁卻沒有死心，還跑到「心上人」的宿舍樓下苦苦守候，甚至跟蹤回淶源老家。

報導指出，根據鄧家莊村村委會報告，「大丁經常帶刀在村裡遊蕩」，還恐嚇要讓小雨「一家不得安寧」。儘管受威脅的女孩曾報案，但這位壯漢總是能夠躲過警察追蹤。

小雨老家2018年7月11日晚間，被大丁持伸縮棍和水果刀翻牆闖入，王爸爸前去對質時卻被捅傷倒地。看見父親受傷，小雨趕緊上前幫忙，用菜刀刀背狂砍大丁背後；王爸爸則瞄準頸部用木棍、鐵鍬及菜刀回擊。大丁倒地之後，還被王媽媽用菜刀「狂剁頸」，最後傷勢過重身亡。

小雨回憶，這位「癡情壯漢」已不是第一次闖入家中，「但這次比以往還要嚴重，弄傷我們3個人，如果我們不打他，他可能就把我們打死了」。小雨說，大丁身高180cm，體格魁梧，還「持續接受特殊訓練，身體素質極好」，「一家人能活下來已是僥倖」。

經過醫院檢查發現，小雨腹部與王媽媽的手都有因「抵抗」受傷，王爸爸則是胸、腹、腿部及雙臂有多處刀傷。

▲負傷報紮的王爸爸。（圖／翻攝自新浪新聞）

淶源公安局認為3人已觸犯刑法，於10月17日以故意殺人罪起訴。小雨一家的代表律師則指出，大丁行為已經構成非法侵入他人住宅罪、故意傷害或殺人罪，屬於正在進行的行凶、殺人等嚴重危及人身安全的暴力犯罪行為，根據大陸《刑法》，王家三人均有權利進行防衛行為，且不受防衛限度的要求。

面對公安說法，淶源檢察院《建議書》則認為，王媽媽沒有故意殺人的意圖，應屬刑法規定的「正當防衛」，但此一觀點並未被接受。淶源縣公安局仍認為，王媽媽在未確認是否死亡的情況下，還持菜刀連砍大丁頸部，有故意傷害的意圖，加上案件中手段殘忍，無法保證其保釋後不會對社會造成危害。

消息一出引來許多網友聲援小雨，「別人都帶刀到家裡了，還不能反抗嗎」，也有人認為警方若不同意檢察院認定的正當防衛，「那警察應該在這個男的翻進屋子的時候就來抓人啊！」