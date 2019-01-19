張柏芝超強偽素顏彩妝推薦，5分鐘搞定帶小孩妝容

香港女星張柏芝先前秘密產下第三胎「小王子」，雖然已經是高齡產婦，但照片上可以看出身材恢復得很快，可說是保養的相當好，根本看不出已經38歲，近日還被挖出21歲的素顏照，驚為天人的顏值獲得網友一致好評！

前些日子微博上也分享了一系列自己的童年萌照，小時候就是個美人胚子啊！！長大後，素顏的漂亮臉蛋更讓她剛出道就受到高度關注，直到現在依舊散發著令人著迷的女神韻味。

原來最近忙著當美妝部落客

離婚後，張柏芝把大部分的時間和精力放在孩子身上，家人是她一直以來最重要的人，也更懂得和兒子享受生活，時常一起出遊。不過一個女人要帶小孩真的很忙碌，哪還有時間化妝？近日她就在小紅書分享自已帶孩子、逛街買菜的日常妝容，學起來很快就可以搞定出門妝嘍！

Step 1：透亮底妝

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張柏芝覺得雪花秀的氣墊粉餅很適合自己，質地很輕薄，同時具高遮瑕力，持妝力也不錯，又能瞬間提亮膚色，帶小孩出門整天也不太需要補妝，妝感一樣很透亮，迅速出門的時候用它比較多。

Step 2：刷眉毛

技巧：用牙刷來梳眉毛，任意品牌均可

這招比較適用在眉毛濃密的人身上，雖然一開始張柏芝可能真的是為了省時間，隨手拿起來梳，但也意外發現比起眉梳，更好上手，而且梳起來更自然！

Step 3：好氣色潤唇膏



推薦：Infinite Aloe Skin Care 蘆薈霜

這是國外很有名的牌子，有網友說是「平價版的海洋拉娜」，主要成分是夏威夷蘆薈，具有強大的修復功能，是純天然的有機護膚品，除了適用於臉部及全身，也可用於唇部，能舒緩乾燥的情形，深層滋養肌膚。此外，還有網友分享能淡化妊娠纹，有「皮膚癒合神器」之稱。

Step 4：懶人必備腮紅



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很推薦新手可以買，方便又好用。它是淺淺的粉色，帶一點點珠光，上臉後就能很明顯感到從皮膚裡透出來的紅潤，讓整個妝容變得很自然有氣色。

文／美人圈 圖／翻攝自微博、小紅書、IG@beautyage_2012、＠cecilia_cheung_ccfans、@benefitcosmetics

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