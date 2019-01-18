【廣編】暢遊日本中部及北陸　昇龍道巴士周遊券開賣

圖、文／名鐵觀光提供

「名古屋觀光會議推進會」為推廣以中部・北陸地方9縣所組合而成，地形分布看起來猶如「像天空飛昇的龍」，因而取名為「昇龍道」的觀光路線。昇龍道地區包含台灣非常有人氣的名古屋・高山・白川鄉・立山黑部阿爾卑斯山脈等觀光景點。近期推出以下好玩又實惠的旅行商品。

1.昇龍道巴士周遊劵

此票劵為外國人限定、可以周遊昇龍道地區主要觀光地的票劵。此票劵分為三種不同的類型。有連接名古屋・岐阜・高山・白川鄉・金澤・富山的「高山・白川鄉・金澤路線3日劵」（7,500日圓）；比3日劵路線更豐富的「廣域路線5日劵」（13,000日圓）；還有連結名古屋・馬籠・駒根・松本地區的「松本・馬籠・駒根路線3日劵」(7,000日圓)。

2.中部探索之旅

此票劵的最大特色是可以在昇龍道地區內進行深度的旅遊，此商品內有許多結合電車和巴士的乘車劵及設施門票+餐食的體驗型套票，讓旅客在同一個地區內從不同的地點出發、探訪鄰近有魅力的旅遊景點，是非常適合一日遊的商品。

最後，名古屋鐵道集團為了將更多觀光資訊介紹給大家，去年11月開設了中部北陸地區的觀光情報網站『EXPERIENCE NAGOYA, Central Japan』。如果目前有正在計畫前往中部地區旅行的朋友們，不妨參考網站https://www.exp-nagoya.jp/cht

