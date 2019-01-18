韓國瑜「施政簡報」封面爆版權爭議　市府：合理使用

▲韓國瑜施政簡報封面惹出版權問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜繼白冰冰《來去高雄》MV影片，惹出著作權爭議之後，但沒想到現在就連進了高雄市議會也出現著作權爭議！高雄市議員邱俊憲在臉書貼文質疑，韓國瑜首次施政報告的封面照片，竟與外文書封面一模一樣，指控韓國瑜再度不重視著作權，高市研考會則回應，簡報封面用的是網站提供的範本，應屬公務合理。

邱俊憲在臉書貼文：「ㄜ.....韓市長第一次施政簡報的封面照片，長的跟某本書的封面，真的好像ㄚ.....；相信，這應該是有授權使用權的圖片.....GOOGLE果然是好物....」並附上AnolBhattacherjee著作《SocialScienceResearch：Principles,Methods,andPractices》封面截圖。

▲韓國瑜施政簡報封面惹出版權問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高市府研考會表示，這次臨時會市長施政簡報是使用ThemeGallery網站（www.themegallery.com）所提供的簡報範本格式。該範本提供簡報設計底圖，使用者下載後可依需求填入內容。簡報是作市長施政說明，屬公務合理使用，無涉及營利行為，故應無逾越其授權使用範圍。

▲韓國▲韓國瑜施政簡報封面惹出版權問題 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

