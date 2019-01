教材鼓勵「指責受害者」　馬來西亞教育部譴責：性別教育理解太低

▲▼馬來西亞國小教科書中,出現鼓勵「指責受害者」的內容。(圖/翻攝自Twitter/@azrulmohdkhalib)

國際中心/綜合報導

馬來西亞的小學教科書中出現灌輸「指責受害者」觀念的圖表,傳達女孩必須採取行動,以正派、端莊的行為舉止,維護他們的名聲與安全,以避免遭到排擠和羞辱。這份教材被馬來西亞所有國立小學使用,直到近日有擁護「指責受害者」行為的網友上傳到社交媒體,教育部才表示,「這不該出現在教科書中。」

根據BBC報導,這份針對9歲孩童的教科書,以圖畫的方式講述一個名叫Amira的女孩,透過適當的穿著、改變在密閉場所的衣著以及避開僻靜的場所,以保護「生殖器的清白」,還恫嚇年幼的孩童,若不能遵守則是羞恥的,會被朋友排斥並為家人帶來恥辱。

▲針對未成年的性暴力時常因為性別教育的缺乏而遭到忽視與姑息。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

馬國教育部副部長張念群(Teo Nie Ching)通過簡訊告訴BBC,這項教材流傳的情況,顯示部門的質量控制失敗,「人民對性別教育的普遍理解仍然較低,我們欠缺避免這種錯誤所需的敏銳度。」

這份教材現今還未被召回,但教育部已發送貼紙以遮蓋相關圖片,張念群也提出,將考慮改變教課書的編製過程,並在印刷前交由專家進行檢查。至今為止,教科書的作者是教師與講師,他們通常被認為是「該領域的專家」。

婦女援助組織(Women's Aid Organisation)宣傳經理Yu Ren Chung表示,這組圖片性化9歲孩童,並將性犯罪的罪責置於受害者身上,「這份圖表忽視了責任在性侵犯身上的事實。」

From a Darjah 3 textbook. Victim-blaming is not acceptable. Not only does this put the responsibility of preventing sexual harrassment solely on the shoulders of a girl, it also implies that she had it coming! Shaming kids is not acceptable. @hannahyeoh @maszlee @KemPelajaran pic.twitter.com/qORfLu9ZTj