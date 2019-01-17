教材鼓勵「指責受害者」　馬來西亞教育部譴責：性別教育理解太低

▲▼馬來西亞國小教科書中，出現鼓勵「指責受害者」的內容。（圖／翻攝自Twitter／@azrulmohdkhalib）

國際中心／綜合報導

馬來西亞的小學教科書中出現灌輸「指責受害者」觀念的圖表，傳達女孩必須採取行動，以正派、端莊的行為舉止，維護他們的名聲與安全，以避免遭到排擠和羞辱。這份教材被馬來西亞所有國立小學使用，直到近日有擁護「指責受害者」行為的網友上傳到社交媒體，教育部才表示，「這不該出現在教科書中。」

根據BBC報導，這份針對9歲孩童的教科書，以圖畫的方式講述一個名叫Amira的女孩，透過適當的穿著、改變在密閉場所的衣著以及避開僻靜的場所，以保護「生殖器的清白」，還恫嚇年幼的孩童，若不能遵守則是羞恥的，會被朋友排斥並為家人帶來恥辱。

▲針對未成年的性暴力時常因為性別教育的缺乏而遭到忽視與姑息。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

馬國教育部副部長張念群（Teo Nie Ching）通過簡訊告訴BBC，這項教材流傳的情況，顯示部門的質量控制失敗，「人民對性別教育的普遍理解仍然較低，我們欠缺避免這種錯誤所需的敏銳度。」

這份教材現今還未被召回，但教育部已發送貼紙以遮蓋相關圖片，張念群也提出，將考慮改變教課書的編製過程，並在印刷前交由專家進行檢查。至今為止，教科書的作者是教師與講師，他們通常被認為是「該領域的專家」。

婦女援助組織（Women's Aid Organisation）宣傳經理Yu Ren Chung表示，這組圖片性化9歲孩童，並將性犯罪的罪責置於受害者身上，「這份圖表忽視了責任在性侵犯身上的事實。」

From a Darjah 3 textbook. Victim-blaming is not acceptable. Not only does this put the responsibility of preventing sexual harrassment solely on the shoulders of a girl, it also implies that she had it coming! Shaming kids is not acceptable. @hannahyeoh @maszlee @KemPelajaran pic.twitter.com/qORfLu9ZTj — Azrul Mohd Khalib (@azrulmohdkhalib) 2019年1月14日

家庭教育行動小組主席Noor Azimah Abdul Rahim在接受採訪時提出，這份圖表點出馬來西亞教學大綱中，對於性教育的缺乏，「我所提倡的、兒童心理學家所認同的，較溫和的形式，是教導孩子區分善意的觸摸與不懷好意的觸摸。然而，在我們能與學校達成共識之前，我認為學生所接受到的指導一直都很混亂。」

針對未成年的性犯罪之所以遭到忽視或姑息，多出於大眾對性別教育缺乏了解，同樣的問題有可能發生在世界各地，其中當然也包括台灣。根據衛生服務部保護福利司統計，2017年共有8214位性侵案件被害人，其中有5240位未成年人，佔其中的64%；而在這64%的未成年人中，有3947位女性位成年人及1149位男性未成年人，還有144位受害者性別未被登錄在案。