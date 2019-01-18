華聞快遞／北京今年要定制和修改法規5部　包括機動車排污防治條例

▲北京市嚴格規定機動車排污防治條例。（圖／CFP）



《北京》北京今年要定制和修改法規5部 包括機動車排污防治條例

北京市十五屆人大二次會議17日舉行第三次全體會，會中市人大常委會主任李偉指出，今（2019）年將制定和修改法規5部，包括制定街道辦事處條例、機動車（機車、汽車）和非道路移動機械排放污染防治條例等，也要安排聽取和審議市政府實施新版城市總規工作情況、中軸線文物保護情況等11個專項工作報告。（北京青年報）

《深圳》市政協委員：努力爭取在深圳設立人民銀行南方總部

深圳市政協六屆五次會議舉行大會發言，會中市政協委員何杰提出建議，努力爭取在深圳設立人民銀行南方總部。何杰認為，在中國「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的背景下，三地金融合作不斷取得新突破，大灣區金融機構總資產已達40多億元（人民幣，下同），擁有廣州、深圳、香港三大金融重鎮，以及港交所和深交所兩大證券交易所，匯聚全球眾多的金融巨頭，金融區域優勢明顯。（深圳商報）

《福建》福建預告發107億人民幣地方債 用於精準扶貧、經濟結構調整

福建省財政廳17日透漏的《2019年第一批福建省政府一般債券信息披露文件》、《2019年福建省政府一般債券募投項目情況表》等文件顯示，在財政部批准的總規模內，2019年第一批福建省政府一般債券發行總額107億元（人民幣，下同），全部為新增債券，品種為記帳式固定利率附息債券。該省財政廳指出，新增債券資金的重點將用於精準扶貧、經濟結構調整、棚戶區改造、政府還貸高速公路、重大水利工程、鄉村振興、生態環保等領域。（澎湃新聞）

《北京》陸國家稅務總局已成立「實施減稅降費工作領導小組」

全國稅務工作會議17日指出，2018年稅務部門組織稅收收入（已扣減出口退稅）137,967億元（人民幣，下同），比2017年增長9.5%，同時超額完成全年減稅目標，僅降低增值稅稅率就減稅約2700億元。此外，稅務總局也已成立了「實施減稅降費工作領導小組」，並要求各地也要成立領導小組，對減稅降費落實情況實施層層負責制。（經濟日報）

▲深圳期望今年要新增就業人數8萬。（圖／CFP）



《深圳》深圳2019年經濟預期目標：GDP增長7%

深圳市第六屆人民代表大會第七次會議18日開幕，市長陳如桂指出，2018年深圳市生產總值突破2.4萬億元人民幣，同比增長7.5%左右，經濟總量居亞洲成市前五。此外，他也指出，深圳2019年經濟社會發展目標是，地區生產總值增長7%、地方一般公共預算收入增長6.5%，居民收入與經濟增長基本同步；居民消費價格漲幅控制在3%以內，新增就業人數8萬，城鎮登記失業率控制在3%以內；完成節能減排任務，有效控管金融風險，新增幼兒園學位2萬個、公辦中小學學位超過3萬個，新增病床3500張、養老床位1000張，建設籌集人才住房和保障性住房8萬套、供應3.4萬套。（澎湃新聞）

《海南》海南計畫開通境外航線14條以上 文臨高速等項目開工

海南全省交通運輸工作會議18日在海口舉行，2019年海南將協調落實瓊港澳遊艇自由行政策，力爭新開境外航線14條以上，提升交通運輸對外開放水準；文臨高速、G15瀋陽－海口高速海口段、海秀快速路延長線等一批重點公路項目也會於2019年開建。（海南日報）

《青海》柴達木盆地第四大天然氣產區探實 尖北新區產量已超億方

中國石油天然氣集團公司青海油田分公司18日指出，經過近2年的試採評價，尖北新區已累計生產天然氣1.03億立方米，成為甘青藏地區天然氣保供的「接力棒」，標誌著柴達木盆地第四大氣區已經探實。（中新社）

《香港》大陸與香港特區簽署相互認可和執行民商事案件判決安排

大陸最高人民法院18日和香港特別行政區政府律政司在北京簽署《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》，這項簽署標誌著兩地民商事領域司法協助已基本全面覆蓋。（央視新聞）

▼香港與大陸簽署《安排》，兩地民商事領域司法協助已基本全面覆蓋。（圖／CFP）

