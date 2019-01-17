裝修工「16樓刷牆」遭割斷安全繩　屋主怒：他踩髒我曬的衣服

▲工人粉刷外牆竟被割斷安全繩。（示意圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

湖北一名周姓裝修師傅10日到沌口都市尚巢社區進行外牆粉刷，期間不小心把晉姓屋主的衣服給用髒了，對方看到自己曬在陽台的衣物出現腳印，竟一氣之下把師傅的安全繩給割斷，當時他正處於16樓的高空，所幸還有另一條繩子綁住，否則掉落後果不堪設想。

據《中國新聞網》報導，周姓師傅當時垂吊在大樓外牆粉刷，沒注意到自己把16樓晉男的衣服弄髒了，見對方氣沖沖地來理論，立刻道歉賠不是，並保證會主動向公司回報此事，給他一個合理的交代，但仍無法平息晉男怒火。

▲屋主認為對方無意解決，竟拿刀割斷裝修師傅的安全繩。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

晉男眼見剛洗好的衣服曬在陽台，竟然被踩出一個個腳印，周姓師傅道歉態度也不夠有誠意，就氣到把人家的安全繩直接割斷。所幸師傅當時繫有2條安全繩，一條被割斷後還有另一條支撐著，但被對方這舉動嚇到不敢再繼續作業，馬上順著安全繩滑落到地面報警，由於下降速度太快，手掌、手臂還被牆面磨破皮。

警方接獲報案後，即到場依危害人身安全逮捕晉姓屋主，誇張行徑也引起網友怒火，「只是弄髒衣服就要人家的命，太過分了」、「衣服髒了洗乾淨就好，人死了不能復活啊！」

▲網友認為只是弄髒衣服就要人家的命，太過分了。示意圖。（圖／達志／示意圖）